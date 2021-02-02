Кафе и ресторанам в Свердловской области разрешили работать по ночам

Фото: Антон Буценко / ТАСС

Заведения общепита в Свердловской области вернутся к работе без ограничений по времени, написал глава Евгений Куйвашев в Instagram по итогам заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«С 5 февраля мы планируем снять запрет на работу кафе и ресторанов в ночное время — с 23:00 до 6:00» — написал Куйвашев.

Указанные ограничения тяжело перенес бизнес, уточнил глава региона. Снять их позволят улучшение общей ситуации с COVID-19.

Запрет на прием посетителей в ресторанах и кафе в ночное время в Свердловской области вступил в силу в конце октября. Тогда Роспотребнадзор выпустил постановление с рекомендацией закрыть на ночь учреждения питания 16 октября.