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Кафе и ресторанам в Свердловской области разрешили работать по ночам

Фото: Антон Буценко / ТАСС
Фото: Антон Буценко / ТАСС

Заведения общепита в Свердловской области вернутся к работе без ограничений по времени, написал глава Евгений Куйвашев в Instagram по итогам заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«С 5 февраля мы планируем снять запрет на работу кафе и ресторанов в ночное время — с 23:00 до 6:00» — написал Куйвашев.

Указанные ограничения тяжело перенес бизнес, уточнил глава региона. Снять их позволят улучшение общей ситуации с COVID-19.

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Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

Запрет на прием посетителей в ресторанах и кафе в ночное время в Свердловской области вступил в силу в конце октября. Тогда Роспотребнадзор выпустил постановление с рекомендацией закрыть на ночь учреждения питания 16 октября.

7 января региональные власти решили отменить дистанционное обучение для школьников. Тогда Куйвашев заметил, что ситуация в регионе стабильна, наблюдается небольшое снижение числа заболевших.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, Свердловская область находится на пятом месте в России по числу заразившихся коронавирусом. Всего выявлено 71 145 случаев заболевания, умерли 2063 человека. 2 февраля обнаружено 325 новых заражений.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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