Юристы предупредили о новых штрафах для автомобилистов

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В 2021 году могут появиться новые штрафы для автомобилистов, сообщил РБК автоэксперт, юрист компании Лекс-право Илья Москвитин. По его словам, в КоАП появится федеральный штраф за проезд, парковку и остановку на газонах. Нарушение будет фиксироваться как лично инспектором, так и через специальное приложение.

«В законопроекте указывается, что это может быть как личная фиксация инспектором, так и через камеру фиксации. Каждый гражданин, зарегистрировавшийся через госуслуги сможет фиксировать вот такие нарушения», — рассказал Илья Москвитин.

Штраф за парковку на газоне будет увеличен, автомобилисту будет грозить от 1,5 до 4 тыс. руб. «Раньше размер таких штрафов устанавливался органами местного самоуправления по регионам, они были порядка 500 руб., сейчас увеличение идет в три-шесть раз», — отметил автоэксперт.

Кроме этого, будет увеличена ответственность за отказ от медицинского освидетельствования в случае, когда водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Здесь ключевой момент для водителей, позволяющих себе выпить и сесть за руль — если они едут с детьми, ответственность для них будет более серьезная», — отметил Москвитин.