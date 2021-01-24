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Юристы предупредили о новых штрафах для автомобилистов

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В 2021 году могут появиться новые штрафы для автомобилистов, сообщил РБК автоэксперт, юрист компании Лекс-право Илья Москвитин. По его словам, в КоАП появится федеральный штраф за проезд, парковку и остановку на газонах. Нарушение будет фиксироваться как лично инспектором, так и через специальное приложение.

«В законопроекте указывается, что это может быть как личная фиксация инспектором, так и через камеру фиксации. Каждый гражданин, зарегистрировавшийся через госуслуги сможет фиксировать вот такие нарушения», — рассказал Илья Москвитин.

Штраф за парковку на газоне будет увеличен, автомобилисту будет грозить от 1,5 до 4 тыс. руб. «Раньше размер таких штрафов устанавливался органами местного самоуправления по регионам, они были порядка 500 руб., сейчас увеличение идет в три-шесть раз», — отметил автоэксперт.

Кроме этого, будет увеличена ответственность за отказ от медицинского освидетельствования в случае, когда водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Здесь ключевой момент для водителей, позволяющих себе выпить и сесть за руль — если они едут с детьми, ответственность для них будет более серьезная», — отметил Москвитин.

Он напомнил, что сейчас за отказ предусмотрен штраф в 30 тыс. рублей и лишение прав от 1,5 до 2 лет. В 2021 году штраф может быть увеличен до 50 тыс. рублей, а срок лишения прав повысится от 2 до 3 лет.

Ужесточены будут штрафы за проезд по детским игровым и спортивным площадкам. По словам автоэксперта, в таком случае автомобилисту выпишут штраф от 2 тыс. до 5 тыс. руб.

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«Будут изменения и по поводу так называемого «автохлама». Если какие-то недостающие части у машины, если она без двери, без капота, колес стекла выбиты, т.е. видно, что она непригодна для передвижения, и она стоит во дворе, захламляет пространство. То будет выписываться штраф для таких транспортных средств от 1 до 3 тыс. руб.», — добавил автоэксперт.

Адвокат, автоюрист Сергей Радько рассказал РБК, что эти изменения предусматривает новый проект КоАП, который в 2021 году еще будет дорабатываться Министерством юстиции.

«Это все касается новых статей, которые есть в проекте, и которые, возможно, будут там. Это еще должен Минюст сделать законопроект, внести его на рассмотрение Госдумы, должно пройти три чтения — это еще на год-полтора. То, что это в 2021 году не будет, это однозначно. Поэтому говорить о том, какие новые штрафы появятся — беспредметно. Можно обсуждать, что это планируется, но от планирования, до реального закона еще очень много времени», — отметил Радько.

10 января вступил в силу штраф для водителей, которые не оплатили за проезд по платной дороге. За неоплату проезда владельцу легкового автомобиля потребуется заплатить 1,5 тыс. руб., грузового — 5 тыс. руб.
 

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