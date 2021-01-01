Рогозин оценил запуск ракеты «Ангара А-5»

Запуск ракеты «Ангара А-5» (Фото: Roscosmos / VK)

Запуск ракеты «Ангара А-5» прошел успешно, этот тип ракет ждут большие перспективы. Об этом во время посещения ПО «Полет» рассказал журналистам глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

«Ракета выведена идеально, в точку. Все довольны, поэтому все видят сразу большие перспективы «Ангары» и, соответственно, и у омского «Полета», — сказал Рогозин.

По словам Рогозина, на следующий год в «Роскосмосе» запланировали создание одной легкой и одной тяжелой «Ангары». Дальше Минобороны будет наращивать закупки под свои интересы.

Запуск ракеты произошел 14 декабря с космодрома «Плесецк». Предстартовые операции и сам старт прошли в штатном режиме. Контроль над запуском осуществляли наземные средства космических войск. После запуска глава «Роскосмоса» оставил в своем Twitter запись: «Она летает, черт возьми!!!».