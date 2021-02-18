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Разработчики «Ангары» заявили о первых коммерческих заказчиках

Интерес коммерческих заказчиков вырос после успешного запуска «Ангары-А5» с космодрома Плесецк в декабре прошлого года, сообщили в Центре Хруничева. Спрос был отмечен на легкую версию ракеты
Фото: roscosmos / VK
Фото: roscosmos / VK

После успешного пуска тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк в декабре прошлого года в Центр Хруничева, занимающийся созданием ракет, обратились первые коммерческие заказчики. Об этом рассказал гендиректор центра Алексей Варочко, передает «РИА Новости».

По его словам, заказчики хотят обсудить возможность пусков на «Ангаре». «Без подробностей могу лишь рассказать, что после проведенного пуска на нас вышло несколько заказчиков, которые готовы с нами работать», — сообщил Варочко.

Видео: Минобороны России
Видео: Минобороны России
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Генеральный конструктор входящего в Центр Хруничева конструкторского бюро «Салют» Сергей Кузнецов, в свою очередь, заявил, что заказчики заинтересовались не тяжелой версией ракеты, а пусками легкого варианта — «Ангара-1.2».

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Варочко рассказал также, что Центр Хруничева ведет переговоры с Минобороны о заключении контракта на поставку первых модернизированных ракет версии «Ангара-А5М». Ранее ведомство заказало четыре «Ангары-А5» для летных испытаний и четыре серийных «Ангары-А5». Поставка серийных ракет ожидается в 2022–2024 годах.

С «Роскосмосом» у центра есть контракт на одну «Ангару-А5» и две «Ангары-А5М» для обеспечения первых стартов с космодрома Восточный.

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«Ангара» — семейство российских ракет-носителей разной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей (УРМ) с кислородно-керосиновыми двигателями. В рамках летных испытаний в июле 2014 года с космодрома Плесецк была запущена ракета легкого класса «Ангара-1.2ПП». Пока было произведено только два запуска тяжелой ракеты-носителя: первый старт «Ангары-А5» прошел в декабре 2014 года, тогда на орбиту был выведен макет полезной нагрузки массой 2 т. Второй состоялся в декабре 2020-го.

Летные испытания «Ангары-A5» в Плесецке предусматривают шесть пусков, «Ангары-1.2» — три. На Восточном в 2023 году запланированы испытания «Ангары-А5», в 2024 и 2025 годах — модернизированной «Ангары-А5М».

В «Роскосмосе» ранее заявили, что к моменту начала в 2024 году летных испытаний ракеты-носителя «Ангара-А5М» будет реализован ряд конструкторских улучшений, среди которых снижение массы конструкции ракеты-носителя, модернизация ракетных двигателей, системы управления и так далее.

Авторы
Михаил Котляр, Наталия Анисимова
«Ангара» ракета космос заказчики Центр Хруничева
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