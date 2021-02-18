Разработчики «Ангары» заявили о первых коммерческих заказчиках

Интерес коммерческих заказчиков вырос после успешного запуска «Ангары-А5» с космодрома Плесецк в декабре прошлого года, сообщили в Центре Хруничева. Спрос был отмечен на легкую версию ракеты

Фото: roscosmos / VK

После успешного пуска тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк в декабре прошлого года в Центр Хруничева, занимающийся созданием ракет, обратились первые коммерческие заказчики. Об этом рассказал гендиректор центра Алексей Варочко, передает «РИА Новости».

По его словам, заказчики хотят обсудить возможность пусков на «Ангаре». «Без подробностей могу лишь рассказать, что после проведенного пуска на нас вышло несколько заказчиков, которые готовы с нами работать», — сообщил Варочко.

Видео: Минобороны России

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Генеральный конструктор входящего в Центр Хруничева конструкторского бюро «Салют» Сергей Кузнецов, в свою очередь, заявил, что заказчики заинтересовались не тяжелой версией ракеты, а пусками легкого варианта — «Ангара-1.2».