Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 73,77 (+0,48) Инвестиции, 17 фев, 12:59
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 89,08 (+0,14) Инвестиции, 17 фев, 12:59
Цена на нефть Brent превысила $65 впервые с января прошлого года Экономика, 05:10 В Приамурье сошли с рельсов 25 вагонов грузового поезда Общество, 04:50 В Испании возобновили дело в отношении Фридмана по делу о банкротстве Бизнес, 04:44 Доллар по 28: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 04:16 Кадыров в ОАЭ передал наследному принцу Абу-Даби послание от Путина Политика, 03:55 Янукович назвал виновных в ситуации вокруг Крыма и Донбасса Политика, 03:40 Эксперты оценили рост всех долгов России в 2020 году Экономика, 03:27 Восемь человек пострадали при стрельбе у автобусной станции в США Общество, 02:53 Россияне назвали ожидания от подарков на 23 февраля и 8 марта Общество, 02:16 Финансы под контролем: как накопить на важную цель РБК и Сбер, 02:11 В Финляндии выявили новую мутацию коронавируса Общество, 02:08 ВС напомнил об уголовном наказании для заразивших других людей COVID-19 Общество, 01:25 ФНС упростит получение налоговых вычетов Экономика, 00:58 «Боруссия» победила «Севилью» в 1/8 финала Лиги чемпионов Спорт, 00:56
Экономика ,  
0 

Цена на нефть Brent превысила $65 впервые с января прошлого года

BRENT BR-3.21 $63,69 +0,98%

Цена на нефть марки Brent с поставкой в апреле превысила $65 за баррель, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

К 5:08 североморская нефть подорожала на 2,88%, достигнув $65,18 за баррель. В последний раз стоимость барреля нефти Brent превышала $65 в январе прошлого года.

Баррель западнотехасской нефти WTI с поставкой в марте стоит $61,77, прибавив 2,86%.

Минэнерго США допустило рост цен на нефть Brent выше $173 к 2050 году
Бизнес
Фото:Jeff McIntosh / The Canadian Press / PA Images / ТАСС

Нефть Brent продолжает дорожать с начала года. 15 февраля цена повышалась до $63,44, впервые с января прошлого года преодолев отметку $63.

Вице-премьер России, бывший министр энергетики Александр Новак ранее спрогнозировал цену на нефть в 2021 году: по его оценке, она будет составлять от $45 до $60 за баррель.

нефть марки Brent WTI
Материалы по теме
Цена Brent превысила $61 впервые более чем за год
Бизнес
Цена нефти Brent превысила $57 за баррель впервые с середины января
Бизнес
Цены на Brent и WTI достигли наибольших значений с прошлого февраля
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter