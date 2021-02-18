Цена на нефть Brent превысила $65 впервые с января прошлого года

Цена на нефть марки Brent с поставкой в апреле превысила $65 за баррель, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

К 5:08 североморская нефть подорожала на 2,88%, достигнув $65,18 за баррель. В последний раз стоимость барреля нефти Brent превышала $65 в январе прошлого года.

Баррель западнотехасской нефти WTI с поставкой в марте стоит $61,77, прибавив 2,86%.

Нефть Brent продолжает дорожать с начала года. 15 февраля цена повышалась до $63,44, впервые с января прошлого года преодолев отметку $63.