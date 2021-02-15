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Стоимость нефти Brent превысила $63 впервые с января прошлого года

Цена барреля нефти продолжает расти с начала года, 15 февраля она поднималась до $63,44. До этого стоимость Brent превышала отметку в $63 более года назад
BRENT BR-3.21 $61,6 +0,33%
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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в апреле превысила $63, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE. К 2:25 цена поднялась до $63,44 за баррель, прибавив более 1%.

Последний раз стоимость североморской нефти превышала отметку в $63 более года назад, в январе 2020 года.

Цена западнотехасской нефти WTI в свою очередь превысила $60 за баррель, показав рост на 1,5%. На пике она стоила $60,65.

Новак спрогнозировал среднюю цену на нефть в 2021 году
Экономика
Фото:Eric Gay / AP

Нефтяные котировки продолжают расти с начала года. Так, в начале января стоимость Brent превысила отметку в $54 за баррель, в начале февраля — $57 за баррель, а на прошлой неделе цена североморской нефти перешагнула порог в $61.

Накануне вице-премьер Александр Новак предположил, что в 2021 году средняя цена нефти будет варьироваться в диапазоне от $45 до $60 за баррель. По его словам, рынок энергоресурсов частично восстановился, кроме того, замедлилось падение спроса на нефть по отношению к концу 2020 года (до 8-9%).

Новак также отметил низкую волатильность на нефтяном рынке, что указывает на сбалансированность рынка и цен.

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