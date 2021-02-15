Стоимость нефти Brent превысила $63 впервые с января прошлого года
Стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в апреле превысила $63, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE. К 2:25 цена поднялась до $63,44 за баррель, прибавив более 1%.
Последний раз стоимость североморской нефти превышала отметку в $63 более года назад, в январе 2020 года.
Цена западнотехасской нефти WTI в свою очередь превысила $60 за баррель, показав рост на 1,5%. На пике она стоила $60,65.
Нефтяные котировки продолжают расти с начала года. Так, в начале января стоимость Brent превысила отметку в $54 за баррель, в начале февраля — $57 за баррель, а на прошлой неделе цена североморской нефти перешагнула порог в $61.