Израиль разрешил поставку вакцины «Спутник V» в сектор Газа

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Израиль одобрил поставку 1 тыс. доз российской вакцины «Спутник V» в сектор Газа. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По данным издания, транспортировка препарата осуществляется по запросу Палестинской национальной администрации. Вакцину везут к пограничному пункту «Эрез», который находится на административной границе Израиля и сектора Газа.

Ранее палестинская национальная администрация обвинила Израиль в том, что он помешал поставкам первых 2 тыс. доз вакцины «Спутник V» в сектор Газа. Об этом писала газета The Guardian, ссылаясь на палестинский Минздрав. Власти Палестины отмечали, что груз вакцин был остановлен на израильском КПП.

В свою очередь, источник в силовых структурах Израиля сказал газете, что заявления о недопуске вакцины не соответствуют действительности.