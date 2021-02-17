Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 73,77 (+0,48) Инвестиции, 12:59
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 89,08 (+0,14) Инвестиции, 12:59
Столтенберг назвал способы для НАТО противостоять России и Китаю Политика, 23:23 Конструктор развлечений: шестнадцать идей от мастер-класса до маскарада РБК Стиль и LG SIGNATURE, 23:15 Биатлонист фразой «все внимание одному ребенку» описал ситуацию в сборной Спорт, 23:03 Разработчики «Спутника V» предложили ускорить начало поставок вакцин в ЕС Общество, 22:37 Захарова сравнила решение ЕСПЧ по Навальному с действиями Швондера Политика, 22:27 В США снесли бывший отель Трампа. Видео Общество, 22:20 В Европарламенте предложили отстранить Белоруссию от Евровидения Политика, 22:15 При взрыве в офисе в Германии три человека получили ранения Общество, 21:54 В Белоруссии начался суд над Виктором Бабарико Политика, 21:54 Рейтинги «умных» городов: какие места занимает Москва РБК и Минстрой, 21:45 В Бахрейне ввели электронные паспорта для сделавших прививку от COVID-19 Общество, 21:45 РФС отказался сократить дисквалификацию Тедеско Спорт, 21:39 Экс-следователю дали восемь лет колонии за хищение ₽50 млн из вещдоков Общество, 21:35 В Крыму арестовали шестерых членов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» Общество, 21:34
Дело Навального ,  
0 

Захарова сравнила решение ЕСПЧ по Навальному с действиями Швондера

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: МИД / Global Look Press)

Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), в котором он потребовал освободить оппозиционера Алексея Навального, напомнило ей действия председателя домкома Швондера, персонажа повести Михаила Булгакова «Собачье сердце».

«Мне действительно это очень напоминает то, как Швондер и команда пришли к профессору Преображенскому его уплотнять. Уровень законности и уровень правовой дискуссии очень схожи с эпизодом из этого замечательного фильма и еще более замечательного литературного произведения «Собачье сердце», — сказала Захарова.

Она также добавила, что в МИДе рассматривают решение ЕСПЧ «как еще один элемент в кампании давления на нашу страну, как элемент вмешательства во внутренние дела нашей страны».

По мнению Захаровой, решение Европейского суда — «залп по международному праву», последствия от которого разрушают основу современных международных отношений.

ЕСПЧ потребовал от российских властей освободить Навального
Политика
Алексей Навальный

Месяц назад Захарова во время брифинга перефразировала знаменитую фразу Швондера: «Это какой-то позор». Так она ответила на обвинения России со стороны Берлина в попытках блокировать реформу ООН. «Это какой-то позор со стороны германского дипломата, — сказала Захарова. — Потому что такие непрофессиональные утверждения не имеют ничего общего с действительностью. И странно, что он об этом не знает, а если он об этом знает, значит, это дезинформация».

Заседание палаты судей ЕСПЧ прошло 16 февраля. Они приняли решение в соответствии с правилом 39 регламента суда о применении обеспечительных мер. Освобождение Навального должно было последовать «незамедлительно», говорилось в решении суда.

Читайте на РБК Pro
Психолог Грант Хэлворсон: на какой вопрос на собеседовании можно солгать Домашнее поколение: почему зумерам будет проще купить жилье — Bloomberg Первые триллионеры: кто дышит в спину Илону Маску и Джеффу Безосу Люди в яме: почему компании в России недовольны каждым вторым сотрудником

Комментируя решение, Минюст заявил, что оно является «явным и грубым вмешательством в деятельность судебной власти суверенного государства», и назвал его необоснованным и неправомерным. Глава Минюста Константин Чуйченко подчеркнул, что постановление ЕСПЧ также является заведомо не исполнимым, так как в российских законах нет правовых оснований для освобождения Навального.

Министр также высказал мнение о том, что судьи приняли «явно политическое решение».

Алексею Навальному и его брату Олегу вынесли приговор по делу «Ив Роше» в 2014 году. Оппозиционера приговорили к трем с половиной годам условного срока, его брата — к такому же сроку, но реальному. Испытательный срок Алексея Навального должен был закончиться в конце 2019 года, но позже его продлили на год.

Минюст назвал заведомо невыполнимым требование ЕСПЧ освободить Навального
Политика
Константин Чуйченко

Братья обращались в ЕСПЧ с заявлением о нарушении их прав во время судебного процесса. Европейский суд согласился с их доводами и постановил выплатить им в качестве компенсации более €80 тыс.

В начале февраля суд заменил Навальному условный срок на реальный, удовлетворив соответствующее ходатайство ФСИН. Служба заявляла, что оппозиционер нарушил правила условного осуждения, не отмечаясь в инспекции.

После этого защита Навального обратилась в Совет Европы с жалобой на то, что Россия не исполняет решение ЕСПЧ и не прекращает преследование оппозиционера.

Мария Захарова ЕСПЧ Алексей Навальный «Собачье сердце» Михаил Булгаков
Материалы по теме
Минюст назвал заведомо невыполнимым требование ЕСПЧ освободить Навального
Политика
Навальный сравнил заключение с космическим путешествием
Политика
Прокурор запросила Навальному штраф в ₽950 тыс. за клевету на ветерана
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter