Захарова сравнила решение ЕСПЧ по Навальному с действиями Швондера

Месяц назад Захарова во время брифинга перефразировала знаменитую фразу Швондера: «Это какой-то позор». Так она ответила на обвинения России со стороны Берлина в попытках блокировать реформу ООН. «Это какой-то позор со стороны германского дипломата, — сказала Захарова. — Потому что такие непрофессиональные утверждения не имеют ничего общего с действительностью. И странно, что он об этом не знает, а если он об этом знает, значит, это дезинформация».

Заседание палаты судей ЕСПЧ прошло 16 февраля. Они приняли решение в соответствии с правилом 39 регламента суда о применении обеспечительных мер. Освобождение Навального должно было последовать «незамедлительно», говорилось в решении суда.

Комментируя решение, Минюст заявил, что оно является «явным и грубым вмешательством в деятельность судебной власти суверенного государства», и назвал его необоснованным и неправомерным. Глава Минюста Константин Чуйченко подчеркнул, что постановление ЕСПЧ также является заведомо не исполнимым, так как в российских законах нет правовых оснований для освобождения Навального.

Министр также высказал мнение о том, что судьи приняли «явно политическое решение».

Алексею Навальному и его брату Олегу вынесли приговор по делу «Ив Роше» в 2014 году. Оппозиционера приговорили к трем с половиной годам условного срока, его брата — к такому же сроку, но реальному. Испытательный срок Алексея Навального должен был закончиться в конце 2019 года, но позже его продлили на год.

Братья обращались в ЕСПЧ с заявлением о нарушении их прав во время судебного процесса. Европейский суд согласился с их доводами и постановил выплатить им в качестве компенсации более €80 тыс.

В начале февраля суд заменил Навальному условный срок на реальный, удовлетворив соответствующее ходатайство ФСИН. Служба заявляла, что оппозиционер нарушил правила условного осуждения, не отмечаясь в инспекции.

После этого защита Навального обратилась в Совет Европы с жалобой на то, что Россия не исполняет решение ЕСПЧ и не прекращает преследование оппозиционера.