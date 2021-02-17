Захарова сравнила решение ЕСПЧ по Навальному с действиями Швондера
Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), в котором он потребовал освободить оппозиционера Алексея Навального, напомнило ей действия председателя домкома Швондера, персонажа повести Михаила Булгакова «Собачье сердце».
«Мне действительно это очень напоминает то, как Швондер и команда пришли к профессору Преображенскому его уплотнять. Уровень законности и уровень правовой дискуссии очень схожи с эпизодом из этого замечательного фильма и еще более замечательного литературного произведения «Собачье сердце», — сказала Захарова.
Она также добавила, что в МИДе рассматривают решение ЕСПЧ «как еще один элемент в кампании давления на нашу страну, как элемент вмешательства во внутренние дела нашей страны».
По мнению Захаровой, решение Европейского суда — «залп по международному праву», последствия от которого разрушают основу современных международных отношений.