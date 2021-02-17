Совет Федерации одобрил закон о повышении штрафов для митингующих

Закон также устанавливает ответственность за нарушение порядка сбора, перечисления и расходования денег на организацию и проведение публичного мероприятия, несвоевременное или неверное представление в уполномоченный орган отчета об их расходовании.

Штраф за это для граждан может составить до 20 тыс. руб., для должностных лиц — до 40 тыс. руб. и для юридических лиц — до 200 тыс. руб.

Помимо этого, в документе устанавливается ответственность за финансирование публичного мероприятия (включая передачу имущества) лицами, которые не имеют на это права. Штраф для физических лиц будет составлять от 10 тыс. до 15 тыс. руб., юрлиц могут оштрафовать на сумму от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

Автор этой инициативы — депутат фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин внес в Госдуму еще несколько законопроектов, которые ужесточают санкции для митингующих и организаторов протестов. В частности, единоросс предложил приравнять к митингам очереди на одиночные пикеты и запретить участвовать в акциях журналистам, которые эти мероприятия освещают.

В декабре Госдума также приняла закон, который запрещает финансировать митинги иностранным гражданам и организациям. Также запрещается принимать пожертвования на эти цели от анонимных лиц, несовершеннолетних россиян и компаний, которые зарегистрированы менее чем за год до сбора средств.