СК назвал возможную причину потери сознания школьниками в Благовещенске

Фото: Следственный комитет РФ

Следователи в Амурской области начали доследованную проверку после того, как в учебном заведении в Благовещенске несколько детей потеряли сознание. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

«По предварительным данным, один из учащихся распылил средство, предназначенное для необходимой обороны с раздражающим веществом», — говорится в сообщении.

По словам мэра Благовещенска Олега Имамеева, инцидент произошел в школе на улице Фрунзе, там расположена гимназия №1. Сознание потеряли трое детей. «Приняли решение отправить всех детей по домам. На месте работают сотрудники администрации, экстренные службы, правоохранительные органы», — написал он в своем Telegram-канале.

В гимназии №1 сообщили РБК, что детям оказана помощь. «Ситуацию мы пока не комментируем», — добавили там.