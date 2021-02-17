Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 73,77 (+0,48) Инвестиции, 12:59
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 89,08 (+0,14) Инвестиции, 12:59
Сколько можно накопить за 10 лет. Калькулятор РБК и Сбер, 14:03 Aurus рассказал об интерьере люксового седана Senat Авто, 13:54 В ХМАО наказали сотрудников МВД за имитацию «акции протеста» в школе Общество, 13:46 Путин допустил возможность тратить маткапитал на ремонт жилья Недвижимость, 13:42 Синоптики предупредили москвичей о приближении «метеорологической пилы» Город, 13:39 СК назвал возможную причину потери сознания школьниками в Благовещенске Общество, 13:39 На какие деньги Эрмитаж пополняет свою коллекцию РБК и Фонд Потанина, 13:34 МВД предупредило о случаях телефонного мошенничества от имени полиции Общество, 13:33 Глава Samsung SDS: «Слушайте клиентов терпеливо — действуйте молниеносно» Pro, 13:32 Начальника СИЗО в Иркутской области уволили из-за избиений заключенных Общество, 13:28 Российского вратаря признали лучшим игроком дня в НХЛ Спорт, 13:26 Путин счел лозунг «Россия для русских» вредным для страны Политика, 13:23 Суд отказался перевести Бабарико под домашний арест Политика, 13:11 ПСБ и «Нефтьмагистраль» запустили систему быстрых платежей на кассах Пресс-релиз, 13:09
Общество ,  
0 

СК назвал возможную причину потери сознания школьниками в Благовещенске

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Следователи в Амурской области начали доследованную проверку после того, как в учебном заведении в Благовещенске несколько детей потеряли сознание. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

«По предварительным данным, один из учащихся распылил средство, предназначенное для необходимой обороны с раздражающим веществом», — говорится в сообщении.

Во втором подмосковном городе отравились школьники
Общество
Фото:Павел Бедняков / РИА Новости

По словам мэра Благовещенска Олега Имамеева, инцидент произошел в школе на улице Фрунзе, там расположена гимназия №1. Сознание потеряли трое детей. «Приняли решение отправить всех детей по домам. На месте работают сотрудники администрации, экстренные службы, правоохранительные органы», — написал он в своем Telegram-канале.

В гимназии №1 сообщили РБК, что детям оказана помощь. «Ситуацию мы пока не комментируем», — добавили там.

В январе в городе Красноармейске Московской области отравились 90 школьников. Министерство образования региона провело проверку пищеблоков. Также проверку начала региональная прокуратура.

Благовещенск Амурская область отравление школьники новости
Материалы по теме
В Назрани девять человек отравились угарным газом
Общество
В Красноярске не менее 27 человек отравились питьевой водой
Общество
Во втором подмосковном городе отравились школьники
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter