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Во втором подмосковном городе отравились школьники

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В одной из школ подмосковной Электростали отравились 14 школьников, прокуратура региона начала проверку. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«В медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратились 14 школьников», — говорится в сообщении. В ходе проверки прокуратура оценит действия школы и поставщика услуг питания.

Более 40 учеников отравились в двух школах в Подмосковье
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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Проведение проверки возложено на прокуратуру города Электросталь.

20 января прокуратура Московской области сообщила об отравлении 41 ученика двух школ в городе Красноармейске. Госпитализация учащимся не потребовалась. Позже число отравившихся возросло до 90 человек. Администрация, Роспотребназор и министерство образования региона провели проверку.

прокуратура проверка школьники школьное питание новости
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