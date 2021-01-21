Во втором подмосковном городе отравились школьники

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В одной из школ подмосковной Электростали отравились 14 школьников, прокуратура региона начала проверку. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«В медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратились 14 школьников», — говорится в сообщении. В ходе проверки прокуратура оценит действия школы и поставщика услуг питания.

Проведение проверки возложено на прокуратуру города Электросталь.

20 января прокуратура Московской области сообщила об отравлении 41 ученика двух школ в городе Красноармейске. Госпитализация учащимся не потребовалась. Позже число отравившихся возросло до 90 человек. Администрация, Роспотребназор и министерство образования региона провели проверку.