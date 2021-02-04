Эксперты предупредили о риске появления телефонных мошенников в Telegram

В Telegram появился бот для подмены номеров, сообщили эксперты. Они предупредили, что это может привести к росту числа телефонных мошенничеств, но добавили, что подмену номеров нередко использует и легальный бизнес

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В мессенджере Telegram появился бот, который может подменять номера исходящих вызовов и изменять голос. Об этом сообщил глава отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд, передает «Коммерсантъ».

После оплаты бот позволяет ввести в специальное поле номер абонента и номер, который тот должен увидеть. Чтобы позвонить, пользователю не нужно выходить из Telegram, что при желании позволяет подменить номер любому желающему, отметил эксперт.

По словам Дрозда, другие сервисы звонков с подменой номера обычно требуют установки специальной программы и настройки телефонии по интернет-протоколу (IP). В Telegram IP-телефония уже встроена.

Если звонящий через бот укажет телефон, который уже есть в контактах абонента, то на его телефоне в момент звонка высветится записанное имя, отметил в беседе с изданием замруководителя центра реагирования на инциденты информационной безопасности Group-IB Ярослав Каргалев. В этом случае существует опасность, что звонящий может выдать себя за родственника, друга или работодателя с целью мошенничества. Однако чаще всего злоумышленники, использующие подмену номера, представляются сотрудниками службы безопасности банка и в ходе беседы уговаривают жертву, чтобы она перевела деньги на счет мошенника, уточнил Дрозд.