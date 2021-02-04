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Эксперты предупредили о риске появления телефонных мошенников в Telegram

В Telegram появился бот для подмены номеров, сообщили эксперты. Они предупредили, что это может привести к росту числа телефонных мошенничеств, но добавили, что подмену номеров нередко использует и легальный бизнес
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В мессенджере Telegram появился бот, который может подменять номера исходящих вызовов и изменять голос. Об этом сообщил глава отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд, передает «Коммерсантъ».

После оплаты бот позволяет ввести в специальное поле номер абонента и номер, который тот должен увидеть. Чтобы позвонить, пользователю не нужно выходить из Telegram, что при желании позволяет подменить номер любому желающему, отметил эксперт.

По словам Дрозда, другие сервисы звонков с подменой номера обычно требуют установки специальной программы и настройки телефонии по интернет-протоколу (IP). В Telegram IP-телефония уже встроена.

Если звонящий через бот укажет телефон, который уже есть в контактах абонента, то на его телефоне в момент звонка высветится записанное имя, отметил в беседе с изданием замруководителя центра реагирования на инциденты информационной безопасности Group-IB Ярослав Каргалев. В этом случае существует опасность, что звонящий может выдать себя за родственника, друга или работодателя с целью мошенничества. Однако чаще всего злоумышленники, использующие подмену номера, представляются сотрудниками службы безопасности банка и в ходе беседы уговаривают жертву, чтобы она перевела деньги на счет мошенника, уточнил Дрозд.

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Финансы
Фото:Алексей Филиппов / РИА Новости

Появление все более простых инструментов для телефонного мошенничества может способствовать его распространению, отметил в беседе с изданием технический директор Trend Micro в России и СНГ Михаил Кондрашин. В то же время наибольший ущерб приносят профессиональные телефонные мошенники, которым такие сервисы не нужны, отметил он. С этим согласен директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский. По его мнению, появление на рынке еще одного сервиса существенно ситуацию не изменит, пишет издание.

В то же время подменой номера пользуются не только мошенники, но и легальный бизнес. Спрос на такие сервисы вырос в 2020 году на фоне популярности онлайн-заказов и доставки, пояснил изданию ведущий разработчик коммуникационной платформы Voximplant Игорь Шеко.

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По его словам, подмена номера стала необходимым инструментом для любой компании, которая хочет обезопасить своих клиентов и сотрудников от нежелательных звонков после оказания услуги. Новый Telegram-бот — это просто удобный интерфейс доступа к IP-телефонии, которая является вполне легальным сервисом, согласился в беседе с изданием руководитель направления «Информационная безопасность» IT-компании «Крок» Андрей Заикин.

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Финансы
Фото:Hector Vivas / Getty Images

По данным Центробанка, подменой номеров пользуются 80% злоумышленников, которые звонят якобы от лица финансовых организаций. За первое полугодие ЦБ заблокировал более 9,7 тыс. мошеннических номеров.

С подменой номеров также начали бороться банки и операторы, писал в декабре РБК. В частности, антифрод-платформу в партнерстве с «МегаФоном», МТС, Tele2 и «Тинькофф Мобайл» уже запустил Тинькофф Банк. Вскоре проекты по борьбе с подменой номеров мошенниками запустят Сбербанк и ВТБ.

Кроме того, о планах бороться с этим способом мошенничества заявили в Госдуме. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил ТАСС, что законопроект о блокировке телефонных номеров злоумышленников, которые звонят с якобы телефонов кредитных организаций, уже подготовлен, но требует согласований в том числе с ФСБ, МВД, Минцифры, Центробанком и теми теми компаниями, которые в случае принятия документа должны будут эту норму выполнять. По его словам, документ может быть принят к середине 2021 года.

Автор
Виктория Полякова
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