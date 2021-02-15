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Ракета «Союз» вывела на орбиту корабль «Прогресс МС-16» с 2,5 т груза

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-16» стартовала с космодрома Байконур и успешно вывела корабль на околоземную орбиту, трансляцию пуска ведет «Роскосмос».

Ракета «Союз-2.1а» была запущена 15 февраля с пусковой установки № 6 площадки № 31. Роскосмос сообщает, что полет корабля «Прогресс МС-16» к Международной космической станции проходит по двухсуточной схеме, к модулю «Пирс» российского сегмента он должен пристыковаться 17 февраля в 09:20 мск.

Корабль доставит на МКС 2,5 т груза для экипажа, в том числе 600 кг топлива, 420 л питьевой воды, 40,5 кг сжатых газов с дополнительными запасами азота, а также около 1,4 тыс. кг оборудования и материалов. Для экипажа также привезут ремонтно-восстановительный комплект — набор армирующих накладок с клеевым соединением — для герметизации трещины в служебном модуле «Звезда».

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Фото:Пресс-служба ГК «Роскосмос» / РИА Новости

В октябре прошлого года на МКС прибыли россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Тогда время полета на корабле «Союз МС-17» до орбитальной станции составило рекордные 3 часа и 3 минуты — он сделал лишь два витка вокруг Земли. Раньше космонавты долетали за шесть часов.

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