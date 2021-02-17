Несырьевой неэнергетический экспорт России в 2020 году побил рекорд

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Объем несырьевого неэнергетического экспорта из России в 2020 году вырос почти на 4% по сравнению с 2019 годом и стал рекордным. Об этом сообщила гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина, передает ТАСС.

«По итогам 2020 года мы достигли психологической границы в $161,3 млрд экспортных поставок, что выше, чем в 2018 ($154,3 млрд) и 2019 ($155,1 млрд) годах», — уточнила она.

Больше всего товаров несырьевого неэнергетического экспорта российские экспортеры поставили в Китай ($16,369 млрд), Казахстан ($12,284 млрд) и Белоруссию ($9,368 млрд).

Основную его часть составили металлопродукция (20,8%), продукция машиностроения (17,7%), продовольствие (17,3%) и химические товары (16%). В экспорте АПК наибольший рост показали экспортеры пшеницы (более чем на $1,8 млрд) и подсолнечного масла (более чем на $600 млн). Кроме того, увеличился экспорт полиэтилена (прирост $449 млн).