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Несырьевой неэнергетический экспорт России в 2020 году побил рекорд

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Объем несырьевого неэнергетического экспорта из России в 2020 году вырос почти на 4% по сравнению с 2019 годом и стал рекордным. Об этом сообщила гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина, передает ТАСС.

«По итогам 2020 года мы достигли психологической границы в $161,3 млрд экспортных поставок, что выше, чем в 2018 ($154,3 млрд) и 2019 ($155,1 млрд) годах», — уточнила она.

Пандемия сократила секретный экспорт из России
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Фото:Евгений Курсков / ТАСС

Больше всего товаров несырьевого неэнергетического экспорта российские экспортеры поставили в Китай ($16,369 млрд), Казахстан ($12,284 млрд) и Белоруссию ($9,368 млрд).

Основную его часть составили металлопродукция (20,8%), продукция машиностроения (17,7%), продовольствие (17,3%) и химические товары (16%). В экспорте АПК наибольший рост показали экспортеры пшеницы (более чем на $1,8 млрд) и подсолнечного масла (более чем на $600 млн). Кроме того, увеличился экспорт полиэтилена (прирост $449 млн).

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В РЭЦ пояснили, что спрос на лекарства, бумажную и пластиковую тару повысила пандемия коронавируса. Кроме того, свою роль сыграл рекордный урожай зерна, в 2020-ом его собрали в размере 133 млн т, это второй по объему урожай в истории России.

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Ранее РБК со ссылкой на данные таможенной службы писал, что пандемия коронавируса сократила российский экспорт, скрытый в таможенной статистике под кодом SSSS, куда входят вооружения, гражданская техника и самолеты, военная техника, летательные аппараты и некоторые ядерные материалы.

По сравнению с 2019-ым он упал на 15,6%, до $11,48 млрд. В январе—сентябре 2020 года экспорт оружия и боеприпасов (группа 93 ТН ВЭД) из России составил $1,32 млрд — в 2,4 раза меньше, чем за тот же период 2019 года ($3,19 млрд)

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