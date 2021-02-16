Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 73,29 (-0,02) Инвестиции, 14:09
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 88,94 (-0,03) Инвестиции, 14:09
Пробки в Москве достигли максимальных 10 баллов Общество, 19:37 ВФЛА отправила в World Athletics план по восстановлению членства Спорт, 19:35 План «Норникеля» из-за ₽146 млрд, штраф Навальному. Главные новости РБК Общество, 19:32 Канделаки рассказала о недопустимости тройных подбородков на «Матч ТВ» Спорт, 19:27 Медитация на работе: как обустраивают современные офисы РБК и СберМаркет, 19:21 В Думе предложили блокировать сайты с ложными сведениями о преступлениях Политика, 19:17 Adidas объявила о продаже бренда Reebok Бизнес, 19:16 АЛРОСА назвала алмаз в честь первой российской вакцины от COVID-19 Бизнес, 19:06 Собрание клубов РПЛ поддержало предложение о финансовой мотивации судей Спорт, 19:02 Депутат написал в прокуратуру после слов Соловьева о Гитлере и Навальном Технологии и медиа, 19:02 Porsche представил самую экстремальную версию нового 911 Авто, 18:56 НКР улучшило до позитивного прогноз рейтинга «Уралсиба» BBB+.ru Кредитные рейтинги, 18:38 Ripple не удалось договориться с SEC о досудебном урегулировании спора Крипто, 18:36 Последствия снегопада в Греции. Фоторепортаж Общество, 18:33 
Бизнес ,  
0 

Adidas объявила о продаже бренда Reebok

Фото: Frank May / dpa / ТАСС
Фото: Frank May / dpa / ТАСС

Немецкая группа по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas AG запустила процесс продажи своего бренда Reebok. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте компании.

«После тщательного рассмотрения мы пришли к выводу, что Reebok и Adidas смогут значительно лучше реализовать свой потенциал роста независимо друг от друга», — пояснил генеральный директор Adidas Каспер Рорстед.

Adidas сообщила о возможной продаже Reebok
Бизнес
Фото:Krisztian Bocsi / Bloomberg

Топ-менеджер также пообещал, что в ближайшие месяцы компания будет работать, чтобы обеспечить успешное будущее Reebok и стоящей за ним команды.

В середине декабря 2020 года в компании заявили, что в рамках разработки своей новой пятилетней стратегии Adidas приступила к оценке стратегических альтернатив для Reebok, которые включают в себя как потенциальную продажу, так и то, что Reebok останется частью компании.

О том, что компания изучает вариант продажи, источники Bloomberg сообщили еще в конце октября 2020 года. Отмечалось, что в сделке заинтересованы американская компания VFC (бренды Timberland и North Face), а также китайский производитель спортивной одежды и обуви Anta International Group Holdings, сообщило немецкое издание Manager Magazin. Оно также назвало датой возможной сделки март 2021 года.

Adidas AG купила Reebok в 2006 году за $3,8 млрд.

Читайте на РБК Pro
Глава Mail.ru Дмитрий Гришин: «Общага Бауманки — как Кремниевая долина» Антипотребление: почему люди покупают меньше и как на это отвечают бренды РБК Pro: Microsoft в стиле «рок». Как менялся логотип знаменитого бренда Новые налоги: сколько потеряют вкладчики и инвесторы
Adidas Reebok продажа спорт
Материалы по теме
Adidas объявил о временном закрытии ряда магазинов в Китае из-за вируса
Бизнес
Европейский суд отказался считать торговой маркой логотип Adidas
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter