Adidas объявила о продаже бренда Reebok

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Немецкая группа по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas AG запустила процесс продажи своего бренда Reebok. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте компании.

«После тщательного рассмотрения мы пришли к выводу, что Reebok и Adidas смогут значительно лучше реализовать свой потенциал роста независимо друг от друга», — пояснил генеральный директор Adidas Каспер Рорстед.

Топ-менеджер также пообещал, что в ближайшие месяцы компания будет работать, чтобы обеспечить успешное будущее Reebok и стоящей за ним команды.

В середине декабря 2020 года в компании заявили, что в рамках разработки своей новой пятилетней стратегии Adidas приступила к оценке стратегических альтернатив для Reebok, которые включают в себя как потенциальную продажу, так и то, что Reebok останется частью компании.