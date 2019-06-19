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Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
Facebook $245 (+29,88%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.20
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Европейский суд отказался считать торговой маркой логотип Adidas

Европейский суд отказался признавать логотип немецкой компании Adidas торговой маркой, на которую может распространяться защита законодательства. Об этом говорится в опубликованном на сайте суда постановлении.

Суд решил, что логотип Adidas, который составляет треугольник из трех косых полос, «не содержит достаточных характерных особенностей» для того, чтобы быть зарегистрированным как торговая марка.

В 2016 году на том же основании в регистрации торговой марки Adidas отказало Европейское бюро по интеллектуальной собственности (EUIPO). По материалам суда, товарный знак не может состоять только из повторяющихся элементов, он должен быть образным.

Кроме того, решение суда стало отказом на требование Adidas изменить логотип бельгийской компании Shoe Branding Europe BVBA (две черные косые полосы на белом фоне). В Adidas утверждали, что логотип BVBA сильно напоминает их товарный знак. Для того, чтобы его запретили, Adidas требовалось сначала подтвердить, что их собственный логотип является защищенной торговой маркой.

Литовские депутаты 17 июня потребовали от Adidas не использовать советскую символику на своей продукции. Их возмутило то, что в одном из лондонских магазинов Adidas, по сообщениям в соцсетях, продаются футболки с изображением герба СССР.
 

Теги: Adidas, товарный знак, Европейский суд
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