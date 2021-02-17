Эксперты выявили в России рост числа ресторанов с доставкой в два раза

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Число заведений общественного питания, которые сами или с помощью внешних сервисов начали доставлять готовые блюда, за 2020 год выросло на 123% в крупнейших российских городах. Такие данные РБК предоставил геосервис 2ГИС.

Так, в январе 2021 года в городах-миллионниках количество заведений общепита с доставкой еды составило 20 161 — в 2,2 раза больше, чем на начало 2020-го.

Больше всего сервисов доставки было запущено общепитом в Санкт-Петербурге, Москве и Новосибирске. В Петербурге рост за год составил 180% — заведений с доставкой стало в три раза больше, чем на начало года. В Москве доставку стали предлагать на 170% больше ресторанов, в Новосибирске — на 126%. Затем идут Казань (рост на 121%), Уфа (112%) и Воронеж (91%).

Директор Delivery Club по развитию Олег Хаустов отметил, что среди потребителей вырос спрос на домашнюю кухню, при том что раньше популярнее были фастфуд, пицца, роллы и бургеры.