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Россияне стали чаще заказывать готовую еду и продукты с доставкой

Россияне в 2020 году стали чаще покупать товары и еду с доставкой, следует из исследования ЮKassa — платежного сервиса ЮMoney (есть у РБК).

Средний чек на готовую еду и продукты с доставкой увеличился в 3,4 раза в этом году по сравнению с 2019 годом — с 498 до 1681 руб. «Заметно вырос также средний чек у интернет-магазинов с физическими товарами, которые тоже можно получить с доставкой, — в 2,1 раза (до 1833 рублей)», — отметили в ЮKassa. Аналитики связывают это с самоизоляцией.

«Самоизоляция изменила потребительское поведение россиян — они стали расходовать больше денег в интернете на то, что можно заказать с доставкой или чем можно пользоваться дистанционно», — отмечается в исследовании.

Учитывались платежи пользователей через ЮKassa за январь—ноябрь 2020 и 2019 годов. С помощью сервиса оплату принимают больше 120 тыс. российских и иностранных онлайн-площадок.

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  • Так, в текущем году торговый оборот у интернет-магазинов с физическими товарами и сервисов с цифровым контентом (кино, музыка) вырос вдвое по сравнению с прошлогодними показателями, а у онлайн-площадок с образовательными курсами, тренингами и мастер-классами — на 27%. Чуть меньше рос этот показатель у сервисов доставки готовой еды — на 22%.
  • Обороты платежей у онлайн-площадок, которые продают билеты на поезда и самолеты, закономерно просели в этом году по сравнению с прошлым — на 58%, пишут аналитики. Снижение произошло и у сервисов с билетами на концерты, в кино, театры и музеи — на 40%.
  • В 2020 году люди стали примерно в 2,8 раза чаще, чем годом ранее платить за онлайн-фильмы, музыку и другой контент. Платежей за онлайн-обучение также стало больше почти на 48%.
  • У площадок, предлагающих билеты на поезда и самолеты, а также у сервисов с билетами в кино, театры, музеи и на концерты количество платежей упало на 37% в этом году относительного прошлого.
  • Несмотря на рост числа платежей за цифровой контент, тратить на него пользователи стали меньше — средний чек сократился на 28% (до 536 рублей) в 2020 году по сравнению с прошлым.
  • Оплачивали покупки россияне чаще через интернет-банкинг, банковские карты и электронные кошельки — на 22%, 17% и 4% больше прошлогодних показателей соответственно.

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Согласно исследованию интернет-магазина Ozon, россияне стали вдвое чаще заказывать товары для фермерства, наиболее популярными оказались сепараторы для молока, инкубаторы для яиц и дробилки винограда. Продажи товаров для фермерского хозяйства с января по ноябрь 2020 года увеличились в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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