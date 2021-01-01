Россияне стали чаще заказывать готовую еду и продукты с доставкой

Россияне в 2020 году стали чаще покупать товары и еду с доставкой, следует из исследования ЮKassa — платежного сервиса ЮMoney (есть у РБК).

Средний чек на готовую еду и продукты с доставкой увеличился в 3,4 раза в этом году по сравнению с 2019 годом — с 498 до 1681 руб. «Заметно вырос также средний чек у интернет-магазинов с физическими товарами, которые тоже можно получить с доставкой, — в 2,1 раза (до 1833 рублей)», — отметили в ЮKassa. Аналитики связывают это с самоизоляцией.

«Самоизоляция изменила потребительское поведение россиян — они стали расходовать больше денег в интернете на то, что можно заказать с доставкой или чем можно пользоваться дистанционно», — отмечается в исследовании.