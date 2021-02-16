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Пострадавший при аварийной посадке Ан-24 отсудил у перевозчика ₽300 тыс.

Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Суд в Улан-Удэ обязал авиакомпанию «Ангара» выплатить 300 тыс. руб. пострадавшему пассажиру самолета Ан-24, который в июне 2019 года выкатился за пределы ВПП и врезался в здание. Об этом сообщает пресс-служба Железнодорожного суда.

В пресс-службе суда указали, что подавший иск пассажир получил травмы: у него было разбито лицо и зубы, а также порван мениск на правой ноге. Из-за этого ему пришлось проходить длительное лечение, он перенес операцию.

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«Истца беспокоит поврежденная нога, и он, имея на иждивении двоих детей 17 лет и 9 лет, не может работать в прежней должности водителя. Пояснил, что до настоящего времени ему снятся кошмары», — отметили в суде.

Изначально пострадавший пассажир потребовал взыскать с авиакомпании компенсацию морального вреда в размере 1 млн руб. Представитель авиакомпании с иском не согласился, указав, что требуемая сумма необоснованно завышена. В результате суд удовлетворил иск частично, взыскав с «Ангары» 300 тыс. руб. Уточняется, что решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

В июне 2019 года у самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара», следовавшего из Улан-Удэ, при посадке в Нижнеангарске отказал левый двигатель. В результате самолет выкатился за пределы посадочной полосы, столкнулся с очистными сооружениями и загорелся. Погибли пилот и бортмеханик. Все 43 пассажира, находившиеся на борту, выжили. Более 30 человек обратились за медицинской помощью.

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