МАК опубликовал промежуточный отчет по катастрофе Ан-24 в Бурятии

Самолет выкатился за пределы полосы, врезался в здание и загорелся. МАК рекомендовал проверить тормозные системы всех Ан-24 и Ан-26

Самолет Ан-24 (Фото: ТАСС)

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) пришел к выводу, что июньской аварии самолета Ан-24 в Бурятии, который выехал за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) и столкнулся со зданием, предшествовал отказ левого двигателя перед посадкой. Об этом говорится в промежуточном отчете (.pdf), размещенном на сайте комитета.

«<...> на снижении отказал левый двигатель, экипаж выполнил действия для флюгирования», — следует из опубликованного отчета. После этого судно уклонилось вправо и сошло с ВПП, проехав по грунту и врезавшись в здание.

По итогам расследования МАК рекомендовал провести проверку тормозных систем самолетов Ан-24 и Ан-26. «Провести разовую проверку технического состояния и работоспособности тормозных систем согласно регламенту [технического обслуживания] на самолетах типа Ан-24 и Ан-26», — говорится в промежуточном отчете, опубликованном на сайте МАК.

Помимо этого МАК призвал дополнительно изучить с летным составом, выполняющим полеты на самолетах типа Ан-24, заходы на посадку и непосредственно посадку с отказавшим двигателем, а также проверить работу тормозов от основной и аварийной систем.