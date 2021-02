Ракета SpaceX стартовала на орбиту с 60 интернет-спутниками

Фото: SpaceX

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска успешно стартовала на орбиту с очередной группой из 60 коммуникационных спутников Starlink. Трансляция ведется на сайте корпорации.

Запуск был осуществлен в 01:19 (09:19 мск) 4 февраля с мыса Канаверал во Флориде.

Позднее ее многоразовая первая ступень успешно приземлилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You («Конечно, я все еще тебя люблю»).

