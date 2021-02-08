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Авария с участием Ефремова ,  
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В ОНК описали условия содержания Ефремова в СИЗО «Водник» в Москве

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: пресс-служба Мосгорсуда)

Михаил Ефремов, осужденный на семь лет и шесть месяцев по делу о смертельном ДТП, помещен в пятиместную камеру в СИЗО-5 («Водник») УФСИН России по городу Москве. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников, посетивший актера в изоляторе.

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Общество
Михаил Ефремов

«Он помещен в пятиместную камеру, но сосед у него один пока, осужденный за кражу. Поскольку сам Ефремов уже был в колонии, то в соответствии с законом его соседи теперь будут из числа лиц, отбывавших наказание в местах лишения свободы», — отметил правозащитник.

По его словам, актер одет в тюремную одежду — черный свитер со светлой полосой и бейджем с фотографией и Ф.И.О. Ефремов рассказал, что в колонии работал на швейном производстве: вставлял замки в молнии халатов — средств индивидуальной защиты и паковал готовые изделия.

Артист заявил, что его официально не уведомляли, по какому делу этапировали в Москву, он ждет адвокатов.

РБК направил запрос в пресс-бюро ФСИН.

Ефремов был этапирован из следственного изолятора в Белгородской области. Адвокат Петр Хархорин 5 февраля сообщил, что актера этапировали из колонии общего режима ИК-4 в Белгородской области в неизвестном направлении.

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ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня 2020 года в центре Москвы. Актер не справился с управлением, его Jeep выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, за рулем которого был 57-летний курьер Сергей Захаров. Водитель фургона умер в больнице на следующий день.

Позднее судмедэкспертиза установила, что актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 8 сентября 2020 года Пресненский районный суд Москвы признал Ефремова виновным и назначил ему восемь лет колонии общего режима. В октябре, после апелляции, суд сократил срок заключения до 7,5 года.

ОНК Михаил Ефремов СИЗО Москва
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