В ОНК описали условия содержания Ефремова в СИЗО «Водник» в Москве

Михаил Ефремов (Фото: пресс-служба Мосгорсуда)

Михаил Ефремов, осужденный на семь лет и шесть месяцев по делу о смертельном ДТП, помещен в пятиместную камеру в СИЗО-5 («Водник») УФСИН России по городу Москве. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников, посетивший актера в изоляторе.

«Он помещен в пятиместную камеру, но сосед у него один пока, осужденный за кражу. Поскольку сам Ефремов уже был в колонии, то в соответствии с законом его соседи теперь будут из числа лиц, отбывавших наказание в местах лишения свободы», — отметил правозащитник.

По его словам, актер одет в тюремную одежду — черный свитер со светлой полосой и бейджем с фотографией и Ф.И.О. Ефремов рассказал, что в колонии работал на швейном производстве: вставлял замки в молнии халатов — средств индивидуальной защиты и паковал готовые изделия.

Артист заявил, что его официально не уведомляли, по какому делу этапировали в Москву, он ждет адвокатов.