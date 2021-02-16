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Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала февраля

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Минувшая ночь в Москве оказалась стала самой холодной за февраль, сообщили РБК в метеобюро Москвы. Температурные рекорды месяца были зафиксированы на нескольких метеостанциях.

«Сегодня самые низкие показатели были в Тушино — минус 25,6, и в районе Бутово — минус 27,2», — сообщили в метеобюро.

В Московской области самые низкие температуры были зафиксированы в Зарайске: -33,8, это рекорд для региона с начала зимы.Предыдущий минимум месяца в Москве был зарегистрирован 8 февраля, когда на станции ВДНХ градусник показал минус 19,3 градуса.

Самая холодная ночь зимы в Москве была 18 января, когда метеостанция на ВДНХ зафиксировала минус 23,6 градусов.

Синоптики ожидают, что днем 16 февраля в столице погода будет облачной с прояснениями, вечером ожидается небольшой снег. Температура воздуха достигнет минус 13 — минус 15 градусов, в Московской области — от минус 13 до минус 18 градусов. Ветер западный, к вечеру порывистый, до 12-14 м/с.

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По данным Гидрометцентра, в Москве и области до 22:00 16 февраля действует четвертый из пяти уровней опасности — «оранжевый», он введен из-за аномально холодной погоды и гололедицы.

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В начале февраля специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец говорил, что морозы в начале февраля смогут побить температурные рекорды, а градусник термометра опустится до минус 28 градусов Цельсия.

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