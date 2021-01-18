Синоптики назвали прошедшую ночь в Москве самой холодной с начала зимы

Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала зимы, температура опустилась до минус 23,6 градуса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро столицы.

«Прошедшая ночь стала самой холодной с начала нынешней зимы в Москве», — сказал представитель метеобюро.

По словам собеседника агентства, предыдущий минимум температуры в городе был зафиксирован накануне, в ночь на воскресенье. Тогда температура составила минус 21,2.

Синоптики прогнозируют, что в ночь на вторник в московском регионе подморозит до минус 23–26 градусов.