Синоптик предупредил о морозах до минус 28 градусов в московском регионе

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

На следующей неделе температура воздуха в Москве может упасть до минус 28 °C. Об этом РБК сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Начиная с 4 февраля мы будем ощущать морозы по полной программе. В Центральной России в субботу будет уже минус 15 — минус 20 °C, в воскресенье минус 18 — минус 23 °C ночью, днем — от минус 13 до минус 18 °C. Дна мы достигнем в начале следующей недели, когда даже минус 22 — минус 27 °C, может быть, минус 23 — минус 28 °C в столичном регионе будет», — сказал Тишковец.

По его словам, эти показатели могут стать самыми низкими за всю зиму. «Таких холодов у нас даже не было на Крещении», — отметил метеоролог.

Он добавил, что первая половина февраля будет «не по сезону холодная», но во второй половине месяца холод отступит, вернувшись в рамках климатической нормы. В конце февраля температура может превысить норму.