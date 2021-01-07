Эксперт сообщил о новой схеме обмана по телефону

Теперь злоумышленники вынуждают жертву саму перезвонить им. Это помогает мошенникам обойти определители номеров, предупреждающие о спаме

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Мошенники начали использовать новую схему обмана по телефону. Чтобы автоматические определители номера не могли их вычислить, злоумышленники звонят жертве, а затем сбрасывают вызов, чтобы человек сам перезвонил им. Об этом сообщил ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов, передает «РИА Новости».

«Это новая история, год назад ее не было. Злоумышленники звонят и сбрасывают, чтобы обманывать системы автоматической фильтрации звонков», — уточнил он.

Как пояснил Голованов, определители номеров не обучены распознавать исходящие вызовы. «Никто не думал, что люди сами начнут звонить мошенникам. Но злоумышленники воспользовались этой возможностью», — пояснил он.