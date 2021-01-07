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Эксперт сообщил о новой схеме обмана по телефону

Теперь злоумышленники вынуждают жертву саму перезвонить им. Это помогает мошенникам обойти определители номеров, предупреждающие о спаме
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Мошенники начали использовать новую схему обмана по телефону. Чтобы автоматические определители номера не могли их вычислить, злоумышленники звонят жертве, а затем сбрасывают вызов, чтобы человек сам перезвонил им. Об этом сообщил ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов, передает «РИА Новости».

«Это новая история, год назад ее не было. Злоумышленники звонят и сбрасывают, чтобы обманывать системы автоматической фильтрации звонков», — уточнил он.

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Как пояснил Голованов, определители номеров не обучены распознавать исходящие вызовы. «Никто не думал, что люди сами начнут звонить мошенникам. Но злоумышленники воспользовались этой возможностью», — пояснил он.

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Фото:Hector Vivas / Getty Images

Когда абоненты связываются со злоумышленниками, добавил эксперт, те используют привычные схемы обмана. Они могут притворяться сотрудниками службы безопасности банка, пытаться узнать конфиденциальные данные.

Как передает «РИА Новости», по статистике Who Calls (АОН от «Лаборатории Касперского»), доля спама среди всех входящих с неизвестных номеров в России составила 63%.

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Автор
Анна Громова
телефонное мошенничество
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