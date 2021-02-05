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Россиян предупредили о маскирующихся под Банк России мошенниках

Мошенники под видом Центробанка предлагают россиянам получить выплату, которая якобы направлена на поддержку в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщило агентство «РИА Новости».

По словам корреспондента издания, информация о выплатах распространяется в социальной сети Facebook под видом рекламы. В Банке России агентству подтвердили, что никакой программы поддержки у них нет.

В качестве доказательства на мошенническом сайте опубликован поддельный приказ от 20 января 2021 года за подписью «заместителя начальника Туллина Д.В.». В нем сообщается о единоразовой выплате за счет Центробанка.

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Фото:Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

На сайте сообщается, что размер выплаты варьируется от 1 тыс. до 5 тыс. руб. на каждого члена семьи. Для получения средств мошенники предлагают ввести данные своей карты, включая CVC-код.

В Центробанке агентству сообщили, что сейчас совместно с Минцифры регулятор разрабатывает законопроект, который в будущем позволит Банку России оперативно блокировать сайты мошенников. Сейчас законопроект готовится к рассмотрению Госдумой во втором чтении.

Ранее глава отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд рассказал, что в Telegram также появился новый способ мошенничества. В мессенджере работает бот, который способен подменять номера исходящих вызовов и изменять голос. Это может облегчить деятельность телефонных мошенников.

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