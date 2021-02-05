Россиян предупредили о маскирующихся под Банк России мошенниках

Мошенники под видом Центробанка предлагают россиянам получить выплату, которая якобы направлена на поддержку в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщило агентство «РИА Новости»

По словам корреспондента издания, информация о выплатах распространяется в социальной сети Facebook под видом рекламы. В Банке России агентству подтвердили, что никакой программы поддержки у них нет.

В качестве доказательства на мошенническом сайте опубликован поддельный приказ от 20 января 2021 года за подписью «заместителя начальника Туллина Д.В.». В нем сообщается о единоразовой выплате за счет Центробанка.

На сайте сообщается, что размер выплаты варьируется от 1 тыс. до 5 тыс. руб. на каждого члена семьи. Для получения средств мошенники предлагают ввести данные своей карты, включая CVC-код.