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Губернатор Нью-Йорка опроверг обвинения в сокрытии числа умерших от COVID

Власти американского штата Нью-Йорк не скрывали статистику умерших от коронавируса в домах престарелых, их промах в том, что они публиковали ее недостаточно быстро. Об этом заявил губернатор штата Эндрю Куомо, передает The New York Times.

«Общее количество смертей всегда было точным, ничего не было скрыто от кого-либо, но мы создали вакуум [в информационном пространстве]», — пояснил он, указав, что отсутствие официальной информации подготовило почву для распространения слухов и теорий заговора.

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По словам Куомо, его администрация была занята преодолением создавшегося кризиса, и персонал оказался перегружен, из-за чего не ответил вовремя на соответствующие запросы.

Генеральный прокурор штата Летиция Джеймс в конце января заявила, что от COVID-19 умерло на 50% больше жителей домов престарелых, чем отражено в опубликованных данных Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк. Как пишет газета, через несколько часов после публикации расследования прокурора власти обновили статистику, добавив тысячи смертей, позже их число еще раз увеличили по решению суда.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, за время распространения коронавируса в штате Нью-Йорк умерли 46 тыс. человек. Всего в США умерли более 486 тыс.

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Президент США Джо Байден ранее сообщил о «гигантских» проблемах в распространении вакцины в стране. По его словам, власти закупили достаточно ее в достаточном количестве, дело в логистических сложностях.

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Источник: JHU
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