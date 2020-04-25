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Пандемия коронавируса ,  
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Губернатор Нью-Йорка назвал возможный источник коронавируса в штате

Нью-Йорк, США
Нью-Йорк, США (Фото: Mark Lennihan / AP)

Вероятнее всего, коронавирус попал в Нью-Йорк из Италии, а не из Китая. Об этом сообщил губернатор штата Эндрю Куомо, передает The New York Times.

Куомо сослался в пятничном брифинге на исследование Северо-Восточного университета, согласно которому больше тысячи жителей Нью-Йорка могли заразиться коронавирусом, прежде чем в штате был 1 марта обнаружен первый заболевший. Он сообщил, что, по его мнению, наиболее вероятный источник появления COVID-19 в регионе — Италия.

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Губернатор напомнил, что президент США Дональд Трамп из-за угрозы коронавируса приостановил сообщение с Китаем в начале февраля, однако поездки из Европы были ограничены только в марте. По словам Куомо, к тому времени вирус уже широко распространился на территории Штатов. Он также уточнил, что за январь и февраль, во время поступления тревожных новостей о коронавирусе, 2,2 млн человек свободно прилетели из Европы в аэропорты Нью-Йорка и Нью-Джерси.

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Куомо сообщил, что статистика коронавируса в штате показывает благоприятные результаты. За последнее время умерли 422 пациента с подтвержденным коронавирусом, это наименьшее число с 31 марта. Кроме того, количество госпитализированных также уменьшается десятый день подряд. Но, по словам губернатора, пока рано снимать ограничительные меры в штате.

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В США обнаружили больше всего заболевших COVID-19, самая тяжелая ситуация сложилась в штате Нью-Йорк. На 25 апреля, по данным Университета Хопкинса, в стране зафиксировали 905 333 зараженных, из них 51 949 человек умерли. В Нью-Йорке скончались 16 646 заболевших. В этом штате до 15 мая действует ряд ограничительных мер. В частности, в публичных местах можно появляться только в медицинской маске, ее также нужно надевать при поездке на личной машине.

Ранее три жителя округа Уэстчестер, штат Нью-Йорк, подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения. Авторы коллективного иска обвинили ее в сокрытии информации о пандемии, от которой пострадало население штата.

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Источник: JHU
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Теги: коронавирус, Нью-Йорк, Эндрю Куомо, США
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