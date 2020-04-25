Губернатор Нью-Йорка назвал возможный источник коронавируса в штате

Нью-Йорк, США (Фото: Mark Lennihan / AP)

Вероятнее всего, коронавирус попал в Нью-Йорк из Италии, а не из Китая. Об этом сообщил губернатор штата Эндрю Куомо, передает The New York Times.

Куомо сослался в пятничном брифинге на исследование Северо-Восточного университета, согласно которому больше тысячи жителей Нью-Йорка могли заразиться коронавирусом, прежде чем в штате был 1 марта обнаружен первый заболевший. Он сообщил, что, по его мнению, наиболее вероятный источник появления COVID-19 в регионе — Италия.

Губернатор напомнил, что президент США Дональд Трамп из-за угрозы коронавируса приостановил сообщение с Китаем в начале февраля, однако поездки из Европы были ограничены только в марте. По словам Куомо, к тому времени вирус уже широко распространился на территории Штатов. Он также уточнил, что за январь и февраль, во время поступления тревожных новостей о коронавирусе, 2,2 млн человек свободно прилетели из Европы в аэропорты Нью-Йорка и Нью-Джерси.