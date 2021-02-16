Еще один штамм коронавируса из Великобритании выявили в 11 странах

В Великобритании появился новый штамм коронавируса, он получил название B.1.525 и распространился еще в десяти странах. Об этом cообщили ученые Эдинбургского университета, передает The Guardian.

Заразившихся этой мутацией, согласно отчету специалистов, выявили в следующих странах: Дания (35 случаев), Великобритания (33), Нигерия (12), США (10), Франция (5), Гана (4), Канада (3), Австралия (2), Иордания (2), Бельгия (1), Испания (1). Самые ранние случаи зафиксировали в декабре 2020 года.

Как пишет издание, по мнению ученых, вариант отличается мутацией в шиповидном белке, который помогает вирусу проникать в клетки. Считается, что подобное изменение вируса позволяет ему лучше уклоняться от нейтрализующих антител, вырабатываемых организмом. Ту же мутацию выявили ранее в Южной Африке и Бразилии.

В декабре 2020-го Великобритания сообщила о появлении нового типа коронавируса, более заразного, чем «привычный» SARS-CoV-2. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), новый штамм распространяется быстрее, чем обычный вариант, однако теми же путями. В феврале британские эксперты признали его более смертоносным. В среднем, предварительно, риск смерти при заражении «британским» штаммом выше в 1,53 раза. Штамм добрался, в том числе, и до России, где первым заболевшим был вернувшийся из Великобритании россиянин.