Организаторы решили не проводить марш Немцова в этом году

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 февраля
USD ЦБ: 73,31 (-0,63) Инвестиции, 13:06
Курс евро на 16 февраля
EUR ЦБ: 88,98 (-0,63) Инвестиции, 13:06
Гончаренко заявил о сорвавшемся переходе Рондона в «Манчестер Юнайтед» Спорт, 19:09 Собянин выразил надежду на скорое возобновление массовых мероприятий Общество, 18:52 Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии нефть и вакцины Политика, 18:51 НКР подтвердило рейтинг банка «РЕСО Кредит» A.ru со стабильным прогнозом Кредитные рейтинги, 18:50 Сколько можно накопить за 10 лет. Калькулятор РБК и Сбер, 18:46 Украина ожидает поставок российской электроэнергии без ограничений Экономика, 18:46 Jaguar станет полностью электрическим брендом через 5 лет Авто, 18:45 Более трети врачей заявили о нежелании идти на риск ради пациентов Общество, 18:37 Путин поручил изучить эффективность вакцин против новых штаммов COVID-19 Политика, 18:36 Депутаты предложили дать Росгвардии права оцеплять объекты и акватории Общество, 18:30 Соцсеть Clubhouse заблокировала аккаунт Владимира Соловьева Общество, 18:29 Канада и еще 57 стран приняли декларацию против задержаний иностранцев Общество, 18:25 Майнеры заработали за неделю $354 млн и побили рекорд 2017 года Крипто, 18:18 ФТС начала проверку 40 компаний после дела H&M о неуплате ₽3 млрд пошлин Бизнес, 18:12
Политика ,  
0 

Организаторы решили не проводить марш Немцова в этом году

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Марш памяти Бориса Немцова в 2021 году не состоится. Об этом РБК рассказал политик Дмитрий Гудков.

По его словам, вместо шествия организаторы предложили мэрии не препятствовать возложению цветов к месту убийства политика на Большом Москворецком мосту.

«Из-за коронавируса сейчас никакие митинги и шествия не согласуют. Но люди все равно пойдут, поэтому мы предложили такой компромиссный вариант мэрии», — пояснил политик. В своем Telegram-канале он опубликовал обращение к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой дать указание властям не препятствовать возложению цветов. Его подписали глава Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов, адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров, председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков и другие.

Путин потребовал «доработать» дело об убийстве Немцова
Политика
Место убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту

При этом председатель партии ПАРНАС Михаил Касьянов, его заместитель Константин Мерзликин и руководитель Московского отделения партии Михаил Шнейдер подали уведомление в мэрию о намерении провести марш, сообщается на ее сайте.

РБК направил запрос в департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.

Борис Немцов был застрелен в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Спустя два года за его убийство к 20 годам колонии строгого режима был приговорен бывший военнослужащий чеченского батальона Внутренних войск «Север» Заур Дадаев. Других фигурантов дела: братьев Анзора и Шадида Губашевых приговорили к 19 и 16 годам колонии соответственно, Темирлана Эскерханова — к 14, а Хамзата Бахаева — к 11.

Читайте на РБК Pro
Глава Mail.ru Дмитрий Гришин: «Общага Бауманки — как Кремниевая долина» Антипотребление: почему люди покупают меньше и как на это отвечают бренды РБК Pro: Microsoft в стиле «рок». Как менялся логотип знаменитого бренда Новые налоги: сколько потеряют вкладчики и инвесторы

Адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров заявил, что дело об убийстве все еще не раскрыто — «осуждены только исполнители, низшее звено преступления, а среднее и высшее звенья остались безнаказанными».

В июне 2018 года правоохранительные органы вернулись к расследованию дела и допросили осужденных в колонии. Спустя полгода в Следственном комитете заявили, что по делу есть определенные подвижки, но не стали раскрывать детали.

Президент России Владимир Путин в конце декабря 2020 года заявил, что расследование дела необходимо доработать.
 

марш Борис Немцов новости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter