Организаторы решили не проводить марш Немцова в этом году

РБК направил запрос в департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.

Борис Немцов был застрелен в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Спустя два года за его убийство к 20 годам колонии строгого режима был приговорен бывший военнослужащий чеченского батальона Внутренних войск «Север» Заур Дадаев. Других фигурантов дела: братьев Анзора и Шадида Губашевых приговорили к 19 и 16 годам колонии соответственно, Темирлана Эскерханова — к 14, а Хамзата Бахаева — к 11.

Адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров заявил, что дело об убийстве все еще не раскрыто — «осуждены только исполнители, низшее звено преступления, а среднее и высшее звенья остались безнаказанными».

В июне 2018 года правоохранительные органы вернулись к расследованию дела и допросили осужденных в колонии. Спустя полгода в Следственном комитете заявили, что по делу есть определенные подвижки, но не стали раскрывать детали.

Президент России Владимир Путин в конце декабря 2020 года заявил, что расследование дела необходимо доработать.

