Организаторы решили не проводить марш Немцова в этом году
Марш памяти Бориса Немцова в 2021 году не состоится. Об этом РБК рассказал политик Дмитрий Гудков.
По его словам, вместо шествия организаторы предложили мэрии не препятствовать возложению цветов к месту убийства политика на Большом Москворецком мосту.
«Из-за коронавируса сейчас никакие митинги и шествия не согласуют. Но люди все равно пойдут, поэтому мы предложили такой компромиссный вариант мэрии», — пояснил политик. В своем Telegram-канале он опубликовал обращение к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой дать указание властям не препятствовать возложению цветов. Его подписали глава Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов, адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров, председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков и другие.
При этом председатель партии ПАРНАС Михаил Касьянов, его заместитель Константин Мерзликин и руководитель Московского отделения партии Михаил Шнейдер подали уведомление в мэрию о намерении провести марш, сообщается на ее сайте.