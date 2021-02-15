Канада и еще 57 стран приняли декларацию против задержаний иностранцев

Марк Гарно (Фото: Chris Wattie / Reuters)

Канада инициировала декларацию с требованием к правительствам стран прекратить задержания иностранцев для дипломатического давления, всего ее поддержали 58 стран. Об этом сообщает Reuters.

Документ подписали в том числе Япония, Великобритания, Австралия и практически все страны ЕС. «Взятие людей из семей и использование их для торгов на переговорах аморально и нелегально», — заявил министр иностранных дел Канады Марк Гарно.

Документ не направлен на конкретную страну, он должен оказать давление на страны, в которых задерживают иностранцев, сказал Гарно.

Тем не менее канадский чиновник сообщил, что инициатива была разработана на фоне арестов иностранцев в Китае, Иране, России и Северной Корее.