Синоптик оценил влияние аномальных холодов на весну в Москве

Прохожие в Главном Ботаническом саду им Н.В.Цицина в Москве (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Начало весны в столице будет холодным, с климатической точки зрения ее приход сдвинется на несколько недель. Об этом сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Наступление климатической весны, которое, как правило, происходит 27 марта, будет сдвинуто вправо на одну-две недели, то есть на первую декаду апреля», — уточнил он.

Средняя температура в марте прогнозируется на один-четыре градуса ниже нормы. Кроме того, первый весенний месяц отметится дефицитом осадков.

«Сроки разрушения и схода снежного покрова тоже будут задержаны, и произойдет это лишь к 15–20 апреля, а в лесах — ближе к Первомаю», — добавил специалист.