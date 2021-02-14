Макрон отметил важность вакцин из России и КНР в мировой борьбе с COVID

Эммануэль Макрон (Фото: Ludovic Marin / AP)

Вакцины из России и Китая должны быть включены в мировые механизмы по борьбе с COVID-19. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в интервью Le Journal du Dimanche.

«Мы должны работать с китайцами и россиянами, чтобы вакцины, разработанные их учеными, были интегрированы в эти масштабные многосторонние усилия по борьбе с пандемией, после того как они пройдут необходимую сертификацию ВОЗ [Всемирной организацией здравоохранения]», — сказал он.

Ранее заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер заявила, что производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе возможно в том случае, если препарат получит одобрение Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

В начале января Кремль сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили «вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин».