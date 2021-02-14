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Пандемия коронавируса ,  
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Макрон отметил важность вакцин из России и КНР в мировой борьбе с COVID

Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон (Фото: Ludovic Marin / AP)

Вакцины из России и Китая должны быть включены в мировые механизмы по борьбе с COVID-19. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в интервью Le Journal du Dimanche.

«Мы должны работать с китайцами и россиянами, чтобы вакцины, разработанные их учеными, были интегрированы в эти масштабные многосторонние усилия по борьбе с пандемией, после того как они пройдут необходимую сертификацию ВОЗ [Всемирной организацией здравоохранения]», — сказал он.

Ранее заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер заявила, что производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе возможно в том случае, если препарат получит одобрение Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

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В начале января Кремль сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили «вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин».

Позднее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявление в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) на регистрацию российской вакцины против коронавируса COVID-19 «Спутник V» в Европейском союзе.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Препарат прошел три этапа клинических испытаний. Первой зарубежной страной, которая приняла участие в испытаниях этой вакцины, стала Белоруссия. В декабре РФПИ получил заявки на покупку 1,2 млрд доз вакцины из более чем 50 стран.

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