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Пандемия коронавируса ,  
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В Германии назвали условие производства российской вакцины от COVID-19

Ульрике Деммер
Ульрике Деммер (Фото: M. Popow / imago stock&people / Global Look Press)

Производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе возможно в том случае, если препарат получит одобрение Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Об этом заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер, чьи слова приводит Deutsche Welle.

Деммер сказала, что «если речь идет об освоении европейских мощностей для производства российской вакцины, то это возможно только при условии получения допуска этой вакцины Европейским агентством лекарственных средств (EMA)».

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Также Деммер, как пишет издание, отказалась сообщить подробности конфиденциальной, по ее словам, беседы между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель. По ее словам, «федеральный канцлер открыта для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества в целях освоения европейских производственных мощностей».

Накануне Кремль сообщил, что Меркель и Путин обсуждали «вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин». Немецкие власти подробности разговора не сообщали.

19 декабря Министерство здравоохранения России сообщало, что в Германии готовы производить российскую вакцину от коронавируса.

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