Число пострадавших при землетрясении в Японии выросло до 150

Фото: KYODO Kyodo / Reuters

В результате землетрясения в Японии пострадали около 150 человек, до 950 тыс. домохозяйств оказались без электричества. Об этом сообщает Kyodo.

Землетрясение магнитудой 7,3 затронуло северо-восток страны. Оно ощущалось в том числе в столице Японии Токио. Подземные толчки не вызвали цунами. Позже в государстве зафиксировали серию афтершоков меньшего масштаба.

В префектурах Мияги и Фукусима начались перебои с водоснабжением. Кроме того, из-за обвалов оказались перекрыты некоторые дороги, нарушено движение скоростных поездов. О погибших не сообщается.

Из-за первоначального землетрясения из бассейнов для хранения отработанного ядерного топлива на атомной электростанции «Фукусима-2» выплеснулась часть радиоактивной воды. По информации властей, это не повлияло на охлаждение ядерного топлива.