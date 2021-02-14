Джонсон попросит лидеров G7 об ускорении вакцинации против COVID

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен призвать участников саммита стран «Большой семерки» (G7) к объединению усилий в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщила канцелярия британского кабинета министров.

«Он будет утверждать, что <...> последние двенадцать месяцев пандемии показали, что ни одна страна не может быть в безопасности, пока все страны не будут защищены от пандемии», — отмечается в сообщении.

С точки зрения британской стороны, внедрение вакцин от COVID-19 дает новую возможность «продемонстрировать ценность международного сотрудничества». Джонсон призовет лидеров к глобальному подходу в противодействии пандемии, участники саммита обсудят, как добиться справедливого распределения вакцин против коронавируса по всему миру.

«Я надеюсь, что 2021 год запомнится как год, когда человечество как никогда раньше работало вместе, чтобы победить общего врага», — цитирует Джонсона канцелярия.