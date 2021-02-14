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Джонсон попросит лидеров G7 об ускорении вакцинации против COVID

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен призвать участников саммита стран «Большой семерки» (G7) к объединению усилий в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщила канцелярия британского кабинета министров.

«Он будет утверждать, что <...> последние двенадцать месяцев пандемии показали, что ни одна страна не может быть в безопасности, пока все страны не будут защищены от пандемии», — отмечается в сообщении.

Джонсон заявил о проведении саммита G7 в очном формате
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С точки зрения британской стороны, внедрение вакцин от COVID-19 дает новую возможность «продемонстрировать ценность международного сотрудничества». Джонсон призовет лидеров к глобальному подходу в противодействии пандемии, участники саммита обсудят, как добиться справедливого распределения вакцин против коронавируса по всему миру.

«Я надеюсь, что 2021 год запомнится как год, когда человечество как никогда раньше работало вместе, чтобы победить общего врага», — цитирует Джонсона канцелярия.

Джонсон допустил более высокую смертность от британского штамма COVID-19
Общество
Борис Джонсон

Такой будет повестка виртуальной встречи мировых политиков, которая предваряет саммит и состоится 19 февраля. Сам саммит запланирован в очном формате и должен состояться в 2021 году на небольшом курорте Карбис-Бэй в графстве Корнуолл на юго-западе Англии.

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Россию исключили из саммита в 2014 году после присоединения Крыма (тогда это был G8). Представитель британского премьера Бориса Джонсона говорил, что их страна не поддержит присутствия Путина на саммите, пока Россия «не прекратит агрессивную и дестабилизирующую деятельность».

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