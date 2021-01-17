Джонсон заявил о проведении саммита G7 в очном формате

В этом году саммит стран «Большой семерки» (G7) пройдет в Великобритании в очном формате. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон, передает Reuters.

В 2021 году на в G7 председательствует Великобритания. Саммит должен состоятся на небольшом курорте Карбис-Бэй в графстве Корнуолл на юго-западе Англии.

«Двести лет назад оловянные и медные рудники Корнуолла были в центре промышленной революции в Великобритании, и этим летом Корнуолл снова станет центром великих глобальных изменений», — сказал Джонсон.

Саммит станет первой за два года личной встречей лидеров Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, США и Японии. В качестве гостей на него приглашены Индия, Австралия и Южная Корея. Главными темами повестки встречи станут борьба с пандемией COVID-19, глобальное изменение климата, открытая торговля.