Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 73,55 (-0,25) Инвестиции, 15 янв, 13:58
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 89,25 (-0,39) Инвестиции, 15 янв, 13:58
Количество погибших при землетрясении в Индонезии выросло до 56 человек Общество, 06:12 ФБР проверит финансирование участников атаки на Капитолий из-за границы Политика, 05:48 Доллар по 28: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 05:27 В Гидрометцентре заявили об аномальных холодах по всей России Общество, 05:17 Джонсон заявил о проведении саммита G7 в очном формате Политика, 04:51 Бразилия не разрешила использовать «Спутник V» в экстренных случаях Общество, 04:09 Шредер объяснил присоединение Крыма расширением НАТО Политика, 03:53 ТВ Израиля сообщило о переговорах Байдена и Ирана о ядерной сделке Политика, 03:23 Исторический экскурс в мир бытовых катастроф ХХ века РБК Стиль и LG ThinQ, 03:13 Вирусологи оценили риск заражения COVID-19 во время крещенских купаний Общество, 03:00 Энергетики восстановили подачу электричества 32 тыс. жителей Дагестана Общество, 02:40 Холлоуэй победил Каттара в главном бою турнира UFC в Абу-Даби Спорт, 02:26 В Нью-Йорке сгорел дом Церкви Сатаны Общество, 02:19 CNN составил список из 15 фактов самого наглого вранья Трампа Политика, 01:44
Политика ,  
0 

Джонсон заявил о проведении саммита G7 в очном формате

В этом году саммит стран «Большой семерки» (G7) пройдет в Великобритании в очном формате. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон, передает Reuters.

В 2021 году на в G7 председательствует Великобритания. Саммит должен состоятся на небольшом курорте Карбис-Бэй в графстве Корнуолл на юго-западе Англии.

«Двести лет назад оловянные и медные рудники Корнуолла были в центре промышленной революции в Великобритании, и этим летом Корнуолл снова станет центром великих глобальных изменений», — сказал Джонсон.

Трамп заявил о готовности позвать Путина на ближайший саммит G7
Политика
Дональд Трамп

Саммит станет первой за два года личной встречей лидеров Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, США и Японии. В качестве гостей на него приглашены Индия, Австралия и Южная Корея. Главными темами повестки встречи станут борьба с пандемией COVID-19, глобальное изменение климата, открытая торговля.

В 2020 году саммит G7 должен был пройти в июне в Вашингтоне. Однако сначала президент Дональд Трамп из-за пандемии коронавирусной инфекции перенес встречу на сентябрь, а затем ее отменили.

G7 саммит Великобритания Борис Джонсон
Материалы по теме
В МИДе заявили об интересе к предложению Трампа об участии в саммите G7
Политика
Германия выступила против приглашения России в G7
Политика
Трамп заявил о готовности позвать Путина на ближайший саммит G7
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter