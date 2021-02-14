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На шахте в Кузбассе обрушилась горная порода

Горная порода обрушилась на шахте в Новокузнецком городском округе в Кузбассе, в этот момент там находились 98 горняков. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

«На момент происшествия в шахте находились 98 человек. Люди выводятся на поверхность», — отметили в МЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел около 03:10 по местному времени (23.10 мск). На место происшествия прибыли 24 специалиста МЧС и пять единиц техники.

В МЧС назвали причину обрушения на шахте в Кузбассе
Общество
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах передает, что ЧП произошло на шахте «Юбилейная». По словам собеседника агентства, при обрушении породы погиб один рабочий. Также о смерти одного человека сообщает источник «Интерфакса».

В пресс-службе МЧС России сообщили ТАСС, что из шахты на поверхность вышли 83 человека, эвакуация продолжается.

В январе горная порода обрушилась в шахте Ленинск-Кузнецкого округа Кемеровской области. В тот момент под землей находились 44 человека, 41 из них удалось вывести на поверхность. Позднее СК сообщил о гибели трех горняков. В региональном главке МЧС РБК рассказали, что инцидент произошел из-за выброса метана в конвейерном штреке. В связи с происшествием следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

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обрушение шахты Кузбасс МЧС
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