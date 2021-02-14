На шахте в Кузбассе обрушилась горная порода

Горная порода обрушилась на шахте в Новокузнецком городском округе в Кузбассе, в этот момент там находились 98 горняков. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

«На момент происшествия в шахте находились 98 человек. Люди выводятся на поверхность», — отметили в МЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел около 03:10 по местному времени (23.10 мск). На место происшествия прибыли 24 специалиста МЧС и пять единиц техники.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах передает, что ЧП произошло на шахте «Юбилейная». По словам собеседника агентства, при обрушении породы погиб один рабочий. Также о смерти одного человека сообщает источник «Интерфакса».