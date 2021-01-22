В результате завала шахты на Кузбассе погибли два человека

В результате обрушения горной породы в шахте Ленинск-Кузнецкого округа Кемеровской области погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета по Кемеровской области.

В шахте находилось 44 человека, 41 удалось вывести на поверхность. Тела двоих горняков были обнаружены под завалами, в настоящий момент идут поиски еще одного человека.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более ли», — говорится в сообщении ведомства.

Обвал произошел в 02:40 по местному времени (23:40 мск) из-за выброса угля и породы с повышенным газовыделением.