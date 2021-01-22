СК возбудил дело после гибели горняков на шахте в Кузбассе

Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области

В Кемеровской области следователи возбудили уголовное дело после выброса угля и породы с повышенным газовыделением на шахте, что повлекло смерть горняков. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК.

Дело завели по ч. 3 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Обрушение горной породы в шахте Ленинск-Кузнецкого округа произошло 22 января в 02:40 по местному времени (21 января, 23:40 мск).

По данным следователей, в тот момент в шахте находились 44 человека, 41 из которых удалось вывести на поверхность. Тела двух горняков были найдены под завалами, судьба еще одного шахтера неизвестна.