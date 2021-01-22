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СК возбудил дело после гибели горняков на шахте в Кузбассе

Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области
Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области

В Кемеровской области следователи возбудили уголовное дело после выброса угля и породы с повышенным газовыделением на шахте, что повлекло смерть горняков. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК.

Дело завели по ч. 3 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Обрушение горной породы в шахте Ленинск-Кузнецкого округа произошло 22 января в 02:40 по местному времени (21 января, 23:40 мск).

По данным следователей, в тот момент в шахте находились 44 человека, 41 из которых удалось вывести на поверхность. Тела двух горняков были найдены под завалами, судьба еще одного шахтера неизвестна.

В результате завала шахты на Кузбассе погибли два человека
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Позднее в пресс-службе регионального управления СК уточнили, что число жертв обвала горной породы возросло до трех человек, передало «РИА Новости».

«Местонахождение тела третьего горняка установлено, в данный момент горноспасатели поднимают его на поверхность», — отметил представитель ведомства.

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В региональном СУСК добавили, что врачи осмотрели поднятых на поверхность горняков, сейчас изучаются обстоятельства произошедшего, в ходе расследования будет установлена причина смерти шахтеров.

СК уголовное дело гибель горняки Кузбасс
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