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В МЧС назвали причину обрушения на шахте в Кузбассе

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Обрушение угля и породы в шахте Ленинск-Кузнецкого округа Кемеровской области произошло из-за выброса метана, повлекшее гибель трех горняков. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.

«В конвейерном штреке произошел выброс метана с последующим обрушением горной породы», — заявил представитель главка.

СК возбудил дело после гибели горняков на шахте в Кузбассе
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Фото:ГУ МЧС по Кемеровской области

Шахта обрушилась 22 января в 02:40 по местному времени (21 января, 23:40 мск).
В тот момент под землей находились 44 человека, 41 из них удалось вывести на поверхность. Позднее СК сообщил о гибели трех горняков.

В связи с происшествием следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

 

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