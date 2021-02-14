Путин пообещал не бросать Донбасс

Россия не бросит Донбасс несмотря ни на что, заявил президент страны Владимир Путин во время беседы с главными редакторами СМИ, фрагменты которой показал телеканал «Россия-24».

«Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что», — сказал Путин.

Президент отметил, что у него стоят перед глазами люди, которые получили травмы и увечья на Донбассе.

«Но на наших с вами — я говорю на наших с вами, потому что вы — четвертая власть — на наших с вами плечах огромная ответственность за Россию в целом. И прежде чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага», — заявил Путин, обращаясь к главным редакторам СМИ.