Twitter разблокировал аккаунт российской делегации в Вене

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Модераторы социальной сети Twitter разблокировали аккаунт российской делегации на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене. Об этом сообщил глава делегации Константин Гаврилов.

«Дорогие друзья и коллеги, аккаунт восстал из пепла! Большое спасибо за вашу ценную поддержку, которой мы очень дорожим! К сожалению, Twitter лишил нас всех подписчиков», — написал он.

Ранее российские дипломаты сообщили, что Twitter заблокировал аккаунт российской делегации. Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила надежду, что это просто «технический сбой», отметив, что Москва обратилась в Twitter за объяснениями.