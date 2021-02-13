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Twitter разблокировал аккаунт российской делегации в Вене

Twitter TWTR $71,85 +4,63% Купить
Фото: Stephen Lam / Reuters
Фото: Stephen Lam / Reuters
Модераторы социальной сети Twitter разблокировали аккаунт российской делегации на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене. Об этом сообщил глава делегации Константин Гаврилов.

«Дорогие друзья и коллеги, аккаунт восстал из пепла! Большое спасибо за вашу ценную поддержку, которой мы очень дорожим! К сожалению, Twitter лишил нас всех подписчиков», — написал он.

МИД направил в Twitter запрос о блокировке аккаунта российской делегации
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Вид на здание Министерства иностранных дел РФ

Ранее российские дипломаты сообщили, что Twitter заблокировал аккаунт российской делегации. Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила надежду, что это просто «технический сбой», отметив, что Москва обратилась в Twitter за объяснениями.

РБК направил запрос в Twitter.

В середине января Twitter примерно на час заблокировал доступ к официальному аккаунту российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Тогда произошедшее объяснили тем, что была зафиксирована попытка получить доступ к странице из американского штата Вирджиния.

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