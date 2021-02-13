МИД направил в Twitter запрос о блокировке аккаунта российской делегации

Вид на здание Министерства иностранных дел РФ (Фото: Георгий Абашвили / РБК)

Российские власти надеются, что приостановка работы Twitter-аккаунта российской делегации на переговорах в Вене по вопросам безопасности является технической проблемой, Москва уже обратились в компанию. Об этом РБК сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Уже направили запрос в компанию. Надеемся, что это исключительно техническая проблема», — заявила она.

Ранее, 13 февраля, российские дипломаты сообщили, что Twitter заблокировал официальный аккаунт российской делегации. Глава делегации Константин Гаврилов предположил, что это может быть связано с альтернативной позицией России в оценке политической обстановки в Европе.

Временно вся информация о деятельности делегации будет публиковаться на официальной странице в Facebook. РБК направил запрос в Twitter, однако ответа от компании пока не получил.