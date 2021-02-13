Политика , 13 фев, 17:18
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МИД направил в Twitter запрос о блокировке аккаунта российской делегации
Вид на здание Министерства иностранных дел РФ
«Уже направили запрос в компанию. Надеемся, что это исключительно техническая проблема», — заявила она.
Ранее, 13 февраля, российские дипломаты сообщили, что Twitter заблокировал официальный аккаунт российской делегации. Глава делегации Константин Гаврилов предположил, что это может быть связано с альтернативной позицией России в оценке политической обстановки в Европе.
Временно вся информация о деятельности делегации будет публиковаться на официальной странице в Facebook. РБК направил запрос в Twitter, однако ответа от компании пока не получил.