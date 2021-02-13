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Протесты в Белоруссии ,  
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Россиянина заподозрили в печати антиправительственной символики в Минске

Видео: МВД Беларуси
Видео: МВД Беларуси
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В Белоруссии правоохранительные органы обнаружили подпольную типографию, в которой производились предметы незарегистрированной символики. В этом подозревают двух сотрудников частной типографии, в том числе одного россиянина. Об этом в Telegram сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

«Бурную деятельность развернули 51-летний минчанин и нелегально находящийся в Беларуси ранее судимый 29-летний гражданин России из Пскова. Оба — работники частной типографии», — говорится в сообщении.

Мужчин задержали. По версии МВД, два сотрудника типографии использовали ресурсы предприятия для производства флагов, масок, растяжек и наклеек с протестной символикой. После этого они забирали изготовленную продукцию и продавали участникам несанкционированных акций. Всего было изъято более ста единиц такой продукции.

КГБ Белоруссии заявил о попытках возобновления протестов в стране
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Фото:EPA / STR / ТАСС

Кроме того, силовики изъяли компьютерную технику и рабочие записи с бухгалтерскими расчетами, лекалами, чертежами, данными покупателей. В пресс-службе также подчеркнули, что задержанные сотрудничают с сотрудниками МВД и сами сообщают всю необходимую информацию. По словам правоохранителей, они раскаиваются в содеянном. Сейчас их действиям дается правовая оценка.

Протесты в Белоруссии начались в августе 2020 года после президентских выборов. По данным ЦИК, победу на них одержал действующий президент республики Александр Лукашенко, набрав 80% голосов. Митинги в стране продолжаются до сих пор. Протестующие требуют отставки Лукашенко и проведения нового голосования. Сам президент неоднократно заявлял, что протестные акции являются провокацией западных стран. 

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