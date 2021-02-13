Россиянина заподозрили в печати антиправительственной символики в Минске

Видео: МВД Беларуси

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В Белоруссии правоохранительные органы обнаружили подпольную типографию, в которой производились предметы незарегистрированной символики. В этом подозревают двух сотрудников частной типографии, в том числе одного россиянина. Об этом в Telegram сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

«Бурную деятельность развернули 51-летний минчанин и нелегально находящийся в Беларуси ранее судимый 29-летний гражданин России из Пскова. Оба — работники частной типографии», — говорится в сообщении.

Мужчин задержали. По версии МВД, два сотрудника типографии использовали ресурсы предприятия для производства флагов, масок, растяжек и наклеек с протестной символикой. После этого они забирали изготовленную продукцию и продавали участникам несанкционированных акций. Всего было изъято более ста единиц такой продукции.