Экс-полковнику МВД Захарченко провели операцию в больнице при СИЗО

Дмитрий Захарченко (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, приговоренному к 12,5 годам за коррупцию, сделали операцию в больнице СИЗО. Об этом РБК сообщил адвокат Захарченко Александр Горбатенко.

«Со слов врача, операция прошла успешно. Выписка из больницы будет зависеть от его самочувствия, пока никаких сроков нет», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Захарченко был госпитализирован в городскую клиническую больницу имени А.К. Ерамишанцева в Москве с грыжей. По словам члена Общественной наблюдательной комиссии Марины Литвинович, диагноз был установлен после жалоб осужденного на боли в животе.

Дмитрия Захарченко арестовали в 2016 году по подозрению в получении взятки на 7 млн руб. Суммы наличных, изъятых у Захарченко и членов его семьи при обыске, составили 374,809 млн руб., €2,076 млн и $124,274 млн. В 2019 году суд приговорил Захарченко к 13 годам колонии и штрафу в размере 117 млн руб. Позднее срок смягчили на полгода.