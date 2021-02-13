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Экс-полковнику МВД Захарченко провели операцию в больнице при СИЗО

Дмитрий Захарченко
Дмитрий Захарченко (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, приговоренному к 12,5 годам за коррупцию, сделали операцию в больнице СИЗО. Об этом РБК сообщил адвокат Захарченко Александр Горбатенко.

«Со слов врача, операция прошла успешно. Выписка из больницы будет зависеть от его самочувствия, пока никаких сроков нет», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Захарченко был госпитализирован в городскую клиническую больницу имени А.К. Ерамишанцева в Москве с грыжей. По словам члена Общественной наблюдательной комиссии Марины Литвинович, диагноз был установлен после жалоб осужденного на боли в животе.

В Москве госпитализировали экс-полковника Захарченко
Общество
Дмитрий Захарченко

Дмитрия Захарченко арестовали в 2016 году по подозрению в получении взятки на 7 млн руб. Суммы наличных, изъятых у Захарченко и членов его семьи при обыске, составили 374,809 млн руб., €2,076 млн и $124,274 млн. В 2019 году суд приговорил Захарченко к 13 годам колонии и штрафу в размере 117 млн руб. Позднее срок смягчили на полгода.

В середине января Следственный комитет (СК) завершил расследование еще одного уголовного дела в отношении Захарченко. По данным следствия, с 2007 по 2016 год осужденный получал взятки на общую сумму в 1,5 млрд руб. за покровительство от группы предпринимателей.

Дмитрий Захарченко операция новости СИЗО
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