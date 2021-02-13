В Москве ночью сохранились восьмибалльные пробки

Ночью, в субботу, 13 февраля, в столице сохраняются восьмибалльные пробки. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным на 3:30, из-за пробок движение затруднено на участках Садового кольца. Также в связи с несколькими авариями пробки образовались на МКАДе.

Так, из-за аварии с двумя автомобилями на Русаковской улице было затруднено движение на 1 км в сторону области. В настоящий момент проезжую часть освободили, передает пресс-служба депртанса.

Накануне из-за снегопада пробки в Москве достигали 10 баллов. Заторы также наблюдались на Садовом, Третьем транспортном кольцах и на МКАД.