Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 73,94 (+0,18) Инвестиции, 12 фев, 14:19
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 89,61 (+0,17) Инвестиции, 12 фев, 14:19
Как меняются современные магазины и поведение покупателей РБК и МегаФон, 03:55 В Москве ночью сохранились восьмибалльные пробки Общество, 03:46 Белый дом сообщил о намерении Байдена закрыть тюрьму в Гуантанамо Политика, 03:30 Защитники Трампа завершили выступление по делу об импичменте Политика, 03:26 Эксперты оценили вероятность весеннего всплеска коронавируса Общество, 03:00 На Кубе произошел сбой в работе мобильной связи и интернета Общество, 02:23 Какие мечты фантастов об «умном» доме стали реальностью РБК Стиль и LG ThinQ, 02:11 В ВОЗ заявили об отказе Китая предоставить данные о первых случаях COVID Общество, 01:50 Россия отстранилась от резолюции СПЧ ОНН с осуждением переворота в Мьянме Политика, 01:32 Ужасный Zoom и рабочий стол вместо обеденного: как вернуться в офис РБК и СберМаркет, 01:00 УЕФА оштрафовал ЦСКА на €10 тыс. за поведение фанатов на матче ЛЕ Спорт, 00:49 В Москве за сутки выпало рекордное почти за 50 лет количество снега Общество, 00:48 В Ленобласти похитили часть мощей святой Матроны и продали их за 500 руб. Общество, 00:27 Сенаторы потребовали от Байдена не ослаблять санкции против Nord Stream 2 Политика, 00:22
Общество ,  
0 

В Москве ночью сохранились восьмибалльные пробки

Ночью, в субботу, 13 февраля, в столице сохраняются восьмибалльные пробки. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным на 3:30, из-за пробок движение затруднено на участках Садового кольца. Также в связи с несколькими авариями пробки образовались на МКАДе.

Пробки в Москве достигли 10 баллов из-за снегопада
Общество
Фото:сервис «Яндекс.Карты‎»

Так, из-за аварии с двумя автомобилями на Русаковской улице было затруднено движение на 1 км в сторону области. В настоящий момент проезжую часть освободили, передает пресс-служба депртанса.

Накануне из-за снегопада пробки в Москве достигали 10 баллов. Заторы также наблюдались на Садовом, Третьем транспортном кольцах и на МКАД.

В 2021 году — это второй случай, когда пробки в Москве достигли 10 баллов. Предыдущий раз десятибалльные пробки были отмечены 21 января. Тогда в дептрансе объяснили, что движение осложнено погодными условиями и большим количеством аварий на дорогах.

Ранее, руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанда сообщил о начале в Москве сильного снегопада. По его прогнозам, снегопад может продлиться до 14 февраля. Позднее столичном метеобюро рассказали, что 12 февраля в Москве за сутки выпало рекордное почти за 50 лет количество снега.

Читайте на РБК Pro
«Вас унижают и вы — в ответ»: эксперты «Сколково» — о токсичных компаниях Из-за какого указанного в резюме хобби вы не получите работу Сколько стоит открыть точку в фуд-холле Новые налоги: сколько потеряют вкладчики и инвесторы
пробки Москва «Яндекс. Пробки» заторы снегопад
Материалы по теме
«Яндекс» объяснил ночные десятибалльные пробки в Москве
Общество
После отмены самоизоляции на дороги Москвы вернулись пробки в 9 баллов
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москве будет пик рекордного снегопада
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter