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Дело Навального ,  
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Суд отложил дело о клевете Навального на ветерана до 16 февраля

Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: пресс-служба Бабушкинского районного суда города Москвы)

Продолжение судебного процесса по обвинению оппозиционного политика Алексея Навального в клевете отложено до 16 февраля 2021 года.

Об этом, как передает корреспондент РБК, объявила на заседании судья Бабушкинского районного суда Москвы.

До 20:45 суду удалось заслушать обвинительное заключение, допросить двух новых свидетелей обвинения, выслушать приглашенных обвинением и защитой экспертов, а также начать допрос самого Навального.

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Игнат Артеменко

Ветеран Игнат Артеменко, в клевете на которого обвиняют Навального, на суде присутствовать отказался. Его ходатайство зачитала прокурор Екатерина Фролова.

«Во время судебного заседания 5 февраля мне было плохо, что было спровоцировано продолжающимися и постоянными оскорблениями меня и моих родственников со стороны Навального. Прошу дать им оценку, в том числе с точки зрения уголовного законодательства. Отказываюсь от своего дальнейшего участия в этом процессе, тем более учитывая такое поведение подсудимого, и заявляю об этом добровольно», — зачитала прокурор.

Навальный вновь попытался обвинить внука Игната Артеменко, Игоря Колесникова, в том, что он «торгует дедом» и использует 94-летнего человека в собственных интересах. Извиняться перед Колесниковым Навальный отказался.
Прокурор сообщила, что дело против Навального было возбуждено на основании рапорта оперативного сотрудника, а не на основании заявления. Однако Навальный и его защита заявили, что в деле содержится заявление с подписью ветерана. Колесников утверждает, что не видел этот документ, но после ознакомления с ним сообщил, что его действительно написал его дед, поскольку на нем стоит его подпись.

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В ходе процесса Навальный и его адвокаты потребовали провести почерковедческую экспертизу подписей Артеменко на документах, имеющихся в деле. По их словам, под фамилией ветерана в разных бумагах дела стоят разные подписи. Судья отклонила эти ходатайства.

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Общество
<p>Алексей Навальный</p>

Эксперт со стороны обвинения Альбина Глотова заявила, что, по ее мнению, пост Навального содержал оценку и мнение, а не утверждение о фактах. К похожему выводу пришел эксперт со стороны защиты Андрей Баранов. «На мой взгляд, там нет никаких утверждений, разве что в грамматическом смысле. Только оценочные суждения. Есть ли там оскорбление — это другой вопрос, но, насколько я понимаю, вам предъявлено обвинение в клевете, и обсуждать это нет смысла», — сказал на процессе Баранов.

Суд трижды посмотрел агитационный ролик RT о поправках в Конституцию, в котором снялся Игнат Артеменко, а также фрагмент видеозаписи с YouTube-канала Алексея Навального.

Решение о перерыве и продолжении 16 февраля судья огласила на фазе допроса Навального, в ходе которой возникла очередная перепалка между сторонами.

Авторы
Маргарита Алехина, Владислав Гордеев
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