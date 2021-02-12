Апелляцию по делу Навального назначили на 20 февраля

Алексей Навальный (Фото: пресс-служба Бабушкинского районного суда города Москвы)

Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на вынесенное Симоновским судом решение заменить оппозиционеру Алексею Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше» 20 февраля в 10:00 мск. Об этом рассказали адвокаты политика, передает корреспондент РБК, информацию подтвердили в пресс-службе Мосгорсуда.

2 февраля Симоновский суд отменил Навальному условный срок и заменил его на реальный в виде 3,5 года колонии общего режима. Судья зачла политику десять месяцев, которые он провел под домашним арестом в 2014 году. Если постановление вступит в силу, Навальный проведет в тюрьме два года и восемь месяцев.

Поводом для пересмотра приговора стала жалоба ФСИН. В службе настаивали, что Навальный неоднократно нарушал условия условного заключения.

Оппозиционера приговорили к 3,5 года условно в 2014 году по ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности), которая в 2016 году была упразднена из Уголовного кодекса. По данным следствия, Навальный и его брат создали подставную фирму «Главподписка». С ее помощью они доставляли товары компании «Ив Роше Восток» через другую транспортную компанию, причем за меньшую сумму, чем была предъявлена «Ив Роше». По версии следствия, Навальные похитили деньги «Ив Роше» в размере свыше 26,7 млн руб.