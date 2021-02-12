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Апелляцию по делу Навального назначили на 20 февраля

Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: пресс-служба Бабушкинского районного суда города Москвы)

Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на вынесенное Симоновским судом решение заменить оппозиционеру Алексею Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше» 20 февраля в 10:00 мск. Об этом рассказали адвокаты политика, передает корреспондент РБК, информацию подтвердили в пресс-службе Мосгорсуда.

2 февраля Симоновский суд отменил Навальному условный срок и заменил его на реальный в виде 3,5 года колонии общего режима. Судья зачла политику десять месяцев, которые он провел под домашним арестом в 2014 году. Если постановление вступит в силу, Навальный проведет в тюрьме два года и восемь месяцев.

Поводом для пересмотра приговора стала жалоба ФСИН. В службе настаивали, что Навальный неоднократно нарушал условия условного заключения.

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Оппозиционера приговорили к 3,5 года условно в 2014 году по ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности), которая в 2016 году была упразднена из Уголовного кодекса. По данным следствия, Навальный и его брат создали подставную фирму «Главподписка». С ее помощью они доставляли товары компании «Ив Роше Восток» через другую транспортную компанию, причем за меньшую сумму, чем была предъявлена «Ив Роше». По версии следствия, Навальные похитили деньги «Ив Роше» в размере свыше 26,7 млн руб.

Политика задержали 17 января в аэропорту «Шереметьево», куда он прибыл из Германии, где проходил лечение. По данным Берлина, Навальный был отравлен химическим веществом из группы яда «Новичок». Российские медики следов отравления не нашли.

Авторы
Маргарита Алехина, Екатерина Митрохина
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